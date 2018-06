Romanii din diaspora anunta un protest de amploare pe 10 august: Toata Romania vine la Bucuresti! Jos Guvernul

Ziare.

com

Un mesaj de chemare la protest a circulat pe grupurile de romani din afara tarii si apoi a fost creat si un eveniment potrivit caruia "se doreste crearea unui miting cu un milion de romanii din strainatate care sa participe la un mega protest impotriva Guvernului". Astfel, a fost anuntat evenimentul "Pe 10 august toata Romania vine la Bucuresti! Jos Guvernul" Protestul este programat pe 10 august si deja peste 6.300 de oameni au transmis ca vor participa si peste 21.000 de persoane sunt interesate.Amintim ca in weekend PSD a organizat un miting, aducand in Piata Victoriei din Bucuresti in jur de 130.000 de persoane. Initial membrii #Rezist anuntasera si ei ca merg sa protesteze in Piata Victoriei, dar vineri au transmis ca nu se mai prezinta pentru pentru a evita posibilele tensiuni. In schimb, ei au iesit in strada duminica seara, cand mii de oameni au aprins lanternele si au strigat in fata Guvernului "Rezistam, nu cedam!". A.G.