Romanii protesteaza azi si la Paris: Parlamentul a macelarit Codul Penal pentru a-i albi pe infractori si a instaura dictatura

Romanii din Paris vor protesta la Trocadero de la ora 19:00 pana la 20:00.Evenimentul se numeste Stop Joc, Penalilor! Mobilizare solidara cu tara! si este organizat de Diaspora Franta solidara cu Romania."In Romania pseudo-Parlamentul tocmai a macelarit Codul Penal cu unicul scop de a ii albi pe infractori si a instaura dictatura!Suntem cu totii romani din Ardeal sau Moldova, din Valahia sau Dobrogea... In diaspora demult sau de curand...Iar la nevoie, suntem Diaspora solidara cu Romania! Acum este nevoie de solidaritatea noastra mai mult ca niciodata!Daca va pasa de tara, de familia si prietenii din tara, daca vreti ca ei sa traiasca in siguranta sau daca vreti ca voi sa va mai puteti intoarce in siguranta in tara, e momentul sa ne mobilizam si sa transmitem impreuna 'NU dictaturii!'", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Tot azi un protest este anuntat sa aiba loc in fata Parlamentului , sub sloganul "Ultimatum pentru Dragnea", manifestatia fiind anuntata pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca ar putea fi inceputa procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis.Tot miercuri, insa dupa ora 18:00, sunt programate proteste in mai multe orase din tara.A.G.