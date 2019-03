Romatsa se alatura campaniei #sieu: Directia in care ne indreptam ne indeparteaza de valorile comune ale UE

#sieu

Acestia precizeaza ca sustin normalitatea, iar normalitatea inseamna construirea de autostrazi si sosele la standarde europene, sustinerea profesorilor, a medicilor, a specialistilor din toate domeniile de activitate."ATSR - Sindicatul Salariatilor din ROMATSA sustine normalitatea si se alatura actiunii din data de 15 martie, ora 15.00, pentru 15 minute, prin purtare de banderole albe.Prin normalitate intelegem: sustinerea construirii de autostrazi si de sosele la standarde EUROPENE, sustinerea profesorilor, sustinerea medicilor, sustinerea specialistilor din toate domeniile de activitate, sustinem dezvoltarea prin si pentru o viata normala bazata pe munca si rasplata, sustinem promovarea pe merite", se arata intr-un comunicat al Romatsa, citat de G4Media Sindicalistii mai spun ca sustin crearea unei economii sanatoase, independenta justitiei, construirea de spitale si scoli si precizeaza ca directia in care ne indreptam ne indeparteaza de valorile comune ale Uniunii Europene."Sustinem crearea unei economii sanatoase, sustinem independenta sistemului juridic, sustinem confiscarea averilor celor care nu pot dovedi provenienta acestora, sustinem construirea de spitale si scoli la standarde EUROPENE, sustinem adoptarea urgenta de masuri pentru oprirea plecarii tinerilor din tara",.Sustinem acum si pe viitor toate cele de mai sus, pana nu este prea tarziu, pentru ca directia in care ne indreptam ne indeparteaza de valorile comune ale Uniunii Europene", se mai arata in comunicat.Romani si firme din intreaga tara isi vor intrerupe activitatea timp de 15 minute, pe 15 martie, de la ora 15:00.Protestul inedit este initiativa omului de afaceri Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova , pe care a cheltuit 4.500 de euro si care va fi inaugurat in timpul protestului national de 15 minute.Numeroase companii si persoane si-au aratat intentia de a protesta alaturi de el. Au aparut si evenimente pe Facebook de sustinere a demersului - " 15 minute de greva generala. Romania vrea autostrazi ", organizat de Rezist in Bacau, Impreuna pentru A8 si Moldova vrea autostrada si " 15 minute pe 15 martie la ora 15 ", organizat de Moldova vrea autostrada si Miscarea pentru Dezvoltarea Moldovei.Evenimentele sunt promovate sub hastagulIata cine a anuntat ca se va alatura protestului