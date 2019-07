S.O.S Infrastuctura Botosani-Moldova! Protest fata de starea drumurilor

Ziare.

Actiunea este numita S.O.S Infrastuctura Botosani-Moldova! Actiune civica Botosani! "Botosaniul are nevoie de infrastructura, drumuri nationale, drumuri judetene, drumuri expres, cerem aplicarea imediata a masurilor asumate de catre guvern si autoritatile locale, implementarea de urgenta a unei strategii la nivel guvernamental in vederea constructiilor de drumuri judetene, nationale si europene, in Moldova, proiect care trebuie sustinut de actualul si viitoarele guverne, pe termen lung pana la constructia autostrazii A 7 si A 8! S.O.S Infrastuctura Moldovei", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Cei prezenti vor participa la un mars auto si apoi la un protest in fata Consiliului Judetean."Ne asteptam ca botosanenii sa iasa impreuna cu noi in strada. Deja m-au contactat persoane din Bucuresti, foarte multi vor veni din Iasi, marea majoritate a grupurilor civice din Romania vor fi participa. Speram ca numarul participantilor sa fie impresionant. Vom iesi in strada sa ne cerem dreptul nostru.Daca ei nici de data aceasta, dupa ce am adus un numar impresionant de oameni in strada, nu se vor tine de cuvant si nu vor demara procedura de asfaltare, procesele de dezvoltare a Botosaniului, a Moldovei in general, noi vom iesi intr-un numar si mai mare, dar vom fi siguri ca vom bloca si orasul", a declarat Daniel Caslariu, unul dintre organizatorii protestului.A.G.