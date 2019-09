Salariatii din industria Apararii protesteaza la usa lui Dancila: N-ati facut nimic din tot ce ne-ati promis! Va deranjam si vreti sa ne desfiintati!

Protestatarii din industria Apararii, in Piata Victoriei. Foto: Epoch Times Romania

Ioan Neagu, lider sindical. Foto: Epoch Times Romania

Ziare.

com

Liderii sindicali ai salariatilor sustin ca, in mod normal, 30% dintre comenzile pe care le au cele 15 unitati de productie din subordinea societatii Romarm (detinuta de Ministerul Economiei) ar trebui sa vina de la Ministerul Apararii Nationale (MApN)."In schimb, in acest an, doar 2,4% dintre comenzi au venit de la MApN", a declarat unul dintre liderii sindicali, citati de Epoch Times. In aceste conditii, fabricile de armamanet au doar doua solutii pentru a supravietui: fie produc pentru export (ceea ce e dificil, din cauza tehnologiei invechite cu care lucreaza - n.red.), fie incearca sa confectioneze diverse bunuri pentru industria civila.Din pacate, insa, cu cateva exceptii, companiile de armamant functioneaza cu anii in pierdere.Prezent la protest, presedintele Sindicatului de la Uzina Mecanica Moreni, Constantin Bucuroiu, a declarat ca i se pare de neinteles faptul ca Guvernul nu reuseste sa gaseasca solutii pentru revigorarea industriei autohtone de armamanet., a declarat Bucuroiu, citat de Epoch Times.Ioan Neagu, un alt lider sindical prezent la protest, spune ca au trecut deja ani buni de cand statul promite revigorarea industriei, fara insa a ridica un deget pentru a face ceva in acest sens., a declarat Ioan Neagu.Liderul sindical a sustinut ca, la precedenta intalnire cu Cabinetul Dancila, premierul si ministrii le-au promis sindicalistilor ca vor rezolva toate problemele. Cu toate acestea, pana astazi nu s-a rezolvat nimic.Printre altele, sindicalistii cer mai multe comenzi de la stat pentru fabricile de armament, o politica de salarizare similara cu cea din constructii si IT, dar si o mai buna administrare a industriei romanesti de armamanent.Maine, manifestatiile se vor relua la Guvern. Potrivit sindicalistilor, actiunile de protest vor continua si in saptamanile urmatoare, in cazul in care Guvernul nu va lua masuri pentru sprijinirea industriei romanesti de armament.