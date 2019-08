Politia si jandarmii au amendat niste protestatari din fata casei lui Dinca din Caracal

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Olt au anuntat ca, in ultimele zile, au fost aplicate doua amenzi persoanelor care au protestat in fata casei lui Gheorghe Dinca din Caracal. Astfel, au fost sanctionati doi barbati, unul pentru ca ar fi aruncat cu oua in casa lui Gheorghe Dinca, iar cel de-al doilea pentru ca a strigat si a tulburat ordinea si linistea publica."Au fost aplicate doua sanctiuni. Prima sanctiune a fost aplicata unui barbat nascut in 1966, din Caracal. Acesta, in 26 iulie la ora 23.15 a aruncat cu doua oua crude in poarta imobilului de pe strada Craiovei, la nr 169. Barbatul a fost sanctionat cu amenda de 100 de lei. O alta amenda a fost data in 28 iulie la ora 23.10 unui barbat care se afla pe strada Craiovei, in dreptul imobilului 171, care a tulburat ordinea si linistea publica prin strigate.La interventia patrulei de jandarmi, barbatul a refuzat sa se legimitimeze. Acesta a fost amendat cu suma de 500 de lei, din care 200 de lei pentru tulburarea linistii si ordinii publice si 300 de lei pentru refuzul legitimarii", a precizat Simona Floricel, din cadrul IJJ Olt.De asemenea, politistii din Caracal au aplicat patru amenzi protestatarilor care le-ar fi adus injurii. Prima amenda, in valoare de 300 de lei, a fost data in 28 iulie, iar celelalte trei o zi mai tarziu, ultimele fiind in valoare de cate 500 de lei."Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat potrivit legii penale sa fie considerate infractiuni: savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice", a precizat Alexandra Dicu, purtatorul de cuvant al IPJ Olt.