Scandalul cu universitatile de elita: Studentii de la Babes-Bolyai vor protesta zilele viitoare

Totodata, ei solicita publicarea formularelor exacte de calcul pentru numarul de locuri alocate in universitate, "pentru a ne asigura ca aceste criterii sunt impartiale", se arata intr-un comunicat de presa remis"Astfel, modalitatea stabilirii si fundamentarea alocarii locurilor pentru domeniile de studiu prioritare, raportat la 'Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2014-2020', lipsa unei constructii asezate in ceea ce priveste elaborarea 'Metodologiei de fundamentare a alocarii locurilor bugetate' si neconcludenta modificarii indicatorilor fata de propunerea initială a Consiliului National pentru Statistica si Prognoză in invatamantul Superior au făcut ca,", precizeaza reprezentantii in documentul citat.Ei arata ca sustin scolarizarea absolventilor din mediul rural si evidentiaza ca hotararea ministrului Educatiei "afecteaza in mod direct aceasta categorie de studenti, incurajandu-i sa se indrepte spre universitati adesea fara recunoastere in aria academica internationala".Ei sustin ca si bugetul universitatii va fi afectat, iar fondurile alocate activitatilor studentesti vor scadea."Conferinta de presa din data de 16 aprilie, organizata de Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa,, care, prin excelenta, si-au demonstrat in mod constant valoarea prin rezultatele de exceptie. Si de aceasta data, domnul ministru a ignorat solicitarea transparentizarii procesului de repartizare a locurilor bugetate la nivel de licență si master, respectiv a granturilor doctorale pentru anul universitar 2018-2019, fiind totodata evidenta lipsa unei metodologi clare", se mai arata in comunicat.In fine, reprezentantii Universitatii Babes-Bolyai anunta ca, miercuri, joi si vineri, studentii vor protesta sub forma unei greve japoneze.In acest context, marti, profesorii si studentii de la SNSPA (Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative), din Capitala, au protestat in fata Ministerului Educatiei Nationale, cerandu-i ministrului sa dea dovada de transparenta si sa faca publice datele in baza carora a alocat locurile bugetate.