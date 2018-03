Se anunta noi proteste. Lider de sindicat: "Doar in strada se pot rezolva problemele. PSD-istii au banii in conturi in strainatate"

Ziare.

Acesta s-a aratat multumit de numarul de participanti, care au demonstrat ca "se poate" si au inteles ca numai asa pot fi rezolvate problemele."Sunt foarte multumit de numarul de participanti. Oamenii au demonstrat ca, in momentul in care exista unitate, in momentul in care exista coeziune, se poate, si au inteles ca numai asa se pot rezolva problemele.La noi, in sistemul de Aparare si Ordine Publica, si in cadrul Ministerului Sanatatii, doar in strada se pot rezolva problemele, pentru ca uitati-va cu cata indiferenta ne trateaza. Acesti guvernanti, acest PSD , partid de centru stanga, uitati-va, priviti indiferenta lor, cu privire la problemele noastre.Ei s-au asezat bine, temeinic, au bani prin conturi, prin strainatate. Ati vazut ca la Videle, cum ploua, se plimba cu barca, pentru ca banii pentru diguri au fost dusi in alta parte, de aceea ne trateaza cu indiferenta. (...) Politia este urata de infractori", a spus presedintele SNPPC.Coarna a sustinut ca autoritatile au temeri in momentul in care se aseaza la masa cu un partener de dialog care a citit si vine cu solutii si de aceea "inchid portile"."Nu am primit nimic de la nimeni, absolut nimic de la nimeni, decat comunicari publice, gen 'Ce mai vrem, ca ne-a marit de 4 ori'. Doamna Carmen Dan confunda un spor cu marire de salariu (...), sigur ca au o temere sa discute cu noi. Sigur ca, in momentul in care se aseaza la masa cu un partener de dialog social care stie, a citit si vine cu solutii, au temeri si au emotii, de aceea inchid portile.Oamenii nepregatiti inchid portile, ei sunt oameni mici pentru functiile acestea mari, au coborat functia la nivelul lor, dar ei trebuie sa se ridice la nivelul functiei. Nu ai ce sa discuti cu ei, nu aveam nicio asteptare. Am mers acolo (la Guvern - n.red.) doar ca sa marchez momentul, sa se vada, ca eram convins ca fondul cauzei nu va fi rezolvat, pentru ca ei nu stau in Guvern", a afirmat Coarna, care a intentionat sa intre sambata la discutii la Guvern.La randul sau, Gabriela Lica, reprezentantul medicilor anatomo-patologi, a declarat ca prin acest protest s-a vrut sa se traga un semnal de alarma ca prin Ordonanta 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si prin Ordonanta 79/2017 privind modificarea Codului fiscal "se distrug anatomia patologica si medicina legala".Sindicalisti din politie , penitenciare si anatomo-patologie au protestat sambata in fata Ministerului de Interne, incepand cu ora 9:00. Dupa trei ore, acestia au plecat in mars spre Piata Victoriei, unde au protestat in fata Guvernului, pana in jurul orei 16:00, fiind nemultumiti de salarizare, precum si de conditiile de munca. Potrivit lui Dumitru Coarna, numarul protestatarilor s-ar fi ridicat la 10.000 de persoane.