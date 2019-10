Se anunta protest, joi, la Garda de Mediu: Am colectat deseurile reciclabile, dar nu avem unde le arunca!

Ziare.

Intitulata "Ducem gunoiul la Garda de Mediu", manifestatia este organizata de comunitatea Declic."Ducem deseurile reciclabile pe care le-am colectat separat dar nu avem unde le arunca!", anunta organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Cei care vor sa participe sunt rugati sa aduca un sac sau o plasa cu reciclabile (hartie, plastic sau sticla)."Suntem peste 1.000 de cetateni care am trimis sesizari catre Garda de Mediu prin intermediul site-ului reciclare.declic.ro. Am reclamat faptul ca la noi pe strada nu se colecteaza separat gunoiul.Dupa mai mult de o luna de la trimiterea sesizarilor, majoritatea nu am primit raspunsuri. Nu mai putem astepta cu gunoiul in casa!", potrivit anuntului.Astfel, protestatarii vor cere Garzii de Mediu sa "controleze aplicarea legii colectarii selective a deseurilor si sanctionarea primariilor si a operatorilor de salubritate care ne impiedica sa reciclam gunoiul"."Daca si tu te-ai saturat sa stai cu sacii de gunoi in casa sau sa cauti tomberoane in celalalt capat al orasului, hai cu noi sa-i ducem la Garda de Mediu!", se mai arata in postare.A.D.