Se anunta proteste in Piata Victoriei, duminica: Alerta! OUG 13 se intoarce!

"Alerta! OUG 13 se intoarce! Nu amnistie! Nu gratiere!" este intitulat un eveniment creat pe Facebook pentru popularizarea mitingului care va avea loc pe 15 iulie, incepand cu ora 18:00, in Piata Victoriei. Florin Iordache a confirmat pentru Ziare.com ca pana pe 19 iulie se pot da ordonante de urgenta, pentru ca Parlamentul este in activitate, desi practic foarte multi parlamentari au plecat deja in vacanta, astfel ca exista temerea ca Dragnea va forta Guvernul Dancila sa vina cu o noua OUG, in zilele urmatoare.Proteste fata de modificarea legilor justitiei si a codurilor penale de catre coalitia PSD-ALDE au avut loc constant in Piata Victoriei din Bucuresti, dar si in alte orase din tara, insa cele mai mari au fost prilejuite de Ordonanta 13, in februarie 2017, cand sute de mii de oameni au iesit in strada.V.D.