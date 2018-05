Seful Jandarmeriei, in Piata Victoriei: Suntem singura tara unde se protesteaza asa. Manifestantii ii cer sa nu mai fie vanati (Video)

Ziare.

Protestatarii l-au acuzat pe Sebastian Cucos ca primeste ordin de la ministrul de Interne Carmen Dan sa ii amendeze pe oamenii din Piata Victoriei si i-au cerut sa inceteze cu seria de amenzi abuzive. Unul dintre manifestanti i-a reprosat comandantului Jandarmeriei ca fortele de ordine ii "vaneaza" pe protestatari, amintind de un moment in care abia ajunsese in Piata Victoriei si a auzit in casca unui jandarmi numele sau."Este normal sa fim vanati? Sa fim amendati pe nedrept pe banda rulanta? (...) Terminati cu abuzurile astea", a spus protestatarul, citat de News.ro.In replica, Sebastian Cucos a explicat ca nu exista un asemenea ordin si a subliniat ca el, in calitate de comandament al Jandarmeriei, nu are autoritate asupra fortelor de ordine in ceea ce priveste amenzile si nu le poate spune acestora pe cine sa amendeze si pe cine nu. Cucos a aratat spre Piata Victoriei si le-a spus manifestantilor ca Romania este singura tara in care se protesteaza in acest mod, referindu-se la blocarea unei intregi intersectii, inclusiv a trotuarelor pe care pietonii nu mai pot trece, precum si la repetatele conflicte intre jandarmi si protestatari."Cu siguranta se blocheaza toata zona asta. Ce inseamna libertatea persoanei de la o parte la alta? Suntem singura tara din Europa in care dumneavoastra manifestati asa. Uitati-va aici, oamenii astia pot trece pe aici?", a spus Cucos.La un moment dat, cativa protestatari s-au asezat pe trotuarul din fata Guvernului, iar jandarmii le-au explicat ca nu pot sta acolo, existand riscul ca multimea sa devina violenta si sa fie necesara interventia fortelor de ordine, ceea ce ar fi insemnat ca cei care s-au asezat pe trotuar sa fie raniti