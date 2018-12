Serbia: Mii de persoane au participat la proteste antiguvernamentale

Ziare.

Protestatarii au mers prin centrul orasului si s-au oprit langa birouri ale presedintiei si ale televiziunii de stat sarbe RTS, potrivit portalului de stiri danas.rs, citat de dpa.Sambata trecuta, mii de persoane s-au adunat sub sloganul "Stop to Bloody Shirts" pentru a protesta impotriva violentelor la adresa criticilor guvernamentali dupa ce liderul opozitiei Borko Stefanovic a fost atacat luna trecuta in orasul Krusevac (sud).Barbati care purtau camasi negre l-au atacat pe liderul partidului de stanga cu un obiect de metal, ranindu-l grav. Cu toate acestea, Vucic a condamnat atacul, desi adversarii lui continua sa-l acuze de ce s-a intamplat.Ei sustin ca retorica lui Vucic plina de ura impotriva adversarilor sai a creat un climat de violenta in Serbia.Sambata au mai fost inregistrate proteste si in Franta, dar si in Austria. Zeci de mii de oameni au iesit in strada pentru a-si exprima nemultumirile fata de politicile promovate de cei care ii guverneaza.