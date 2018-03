Si Cartel Alfa ameninta cu proteste, daca nu se acorda spor de conditii de lucru in Cultura si Mass-Media

Ziare.

Intr-o scrisoare adresata premierului Viorica Dancila, Cartel Alfa atrage atentia ca sporul de conditii de lucru nu este un moft, ci "un drept de care Guvernul Romaniei ar putea sa tina cont, macar acum, in Anul Centenarului si in Anul Patrimoniului Cultural European"."Consideram inadmisil ca, la opt luni de la intrarea in vigoare a Legii salarizarii unitare, angajatii din acest sector de activitate sa nu beneficieze de un drept legal, mai ales in conditiile in care lipsa interesului autoritatilor competente pentru implementarea unui cadru legislativ real privind protectia si securitatea in munca a dus la cresterea alarmanta a cazurilor de boli grave in randul personalului de specialitate", se spune in document.Totodata, sindicalistii subliniaza ca regulamentul se afla la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, intr-o perpetua reluare a circuitului de avizare, iar aceasta actiune de tergiversare are ca efect diminuarea veniturilor tuturor angajatilor din sectorul de activitate Cultura si Mass-Media."Sporul de conditii de lucru nu este un moft, este un drept de care Guvernul Romaniei ar putea sa tina cont, macar acum, in Anul Centenarului si in Anul Patrimoniului Cultural European! Adoptarea Regulamentului este o obligatie impusa de lege! Cei peste 1.200 de semnatari ai petitiei initiate de Sindicatul Complexului National Muzeal 'Moldova' Iasi au fost informati ca regulamentul este la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, intr-o perpetua reluare a circuitului de avizare!Toata aceasta actiune de tergiversare are ca efect diminuarea veniturilor tuturor angajatilor din sectorul de activitate Cultura si Mass-Media, cu efecte dramatice mai ales asupra personalului din muzeele publice din Romania, si asa desconsiderat printr-un coeficient de salarizare dezechilibrat fata de restul familiei ocupationale", afirma Cartel Alfa.Potrivit sindicalistilor, daca Executivul nu va da curs solicitarii lor, se au in vedere actiuni de protest care vor demara in luna aprilie."In cazul in care Guvernul Romaniei nu va tine cont de solicitarea noastra, avem in vedere declansarea actiunilor de protest, incepand cu luna aprilie, actiuni care vor continua pana la adoptarea Hotararii de Guvern pentru aprobarea regulamentului-cadru pentru stabilirea sporului de conditii de lucru pentru personalul din sectorul de activitate Cultura si Mass-Media", se mai spune in document.