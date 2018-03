Si politistii anunta proteste incepand cu 22 martie

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii necorespunzatoare a MAI si salarizarii personalului, dar si de dotarea logistica in raport cu riscurile si complexitatea misiunilor politienesti, statutul politistului, precum si de modificarile aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.La actiunile de protest vor participa urmatoarele federatii sindicale: Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania (SNPPC), Federatia Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania, Federatia Sindicatelor Politistilor SED LEX, Sindicatul National al Agentilor de Politie (SNAP), Sindicatul National Uniunea Politistilor (UNIPOL), Sindicatul Politistilor Europeni (EUROPOL), Sindicatul Politistilor "Diamantul", precum si Sindicatul National al Politistilor "Onoare si respect"."In cadrul Primariei Municipiului Bucuresti s-a intrunit comisia pentru aprobarea protestelor ce urmeaza a se desfasura incepand cu data de 22 martie, astfel: 22-23 martie, pichetare in fata sediului MAI, intre orele 9:00-15:00; 24 martie - protest de amploare in fata sediului MAI, urmat de un mars catre Piata Victoriei; 26-30 martie - continuarea pichetarii in fata sediului MAI, pana la rezolvarea revendicarilor", potrivit comunicatului SNAP.Joi, 8 martie, a fost semnat un protocol de colaborare intre mai multe organizatii sindicale din cadrul MAI, in vederea desfasurarii unei actiuni sindicale comune pentru asigurarea sprijinului reciproc in vederea realizarii revendicarilor privind drepturile si interesele politistilor.