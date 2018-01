Sibienii reiau protestul tacut din fata sediului PSD: Lupta cu inamicii statului de drept e mai intensa ca niciodata

Ziare.

"E deja o luna de cand ochii orasului si toata tara vegheaza asupra sediului PSD din Piata Huet.Intre timp, trei dintre legile justitiei au fost adoptate de Parlamentul Romaniei, intr-o sfidare atat a mesajului transmis de catre noi, cei din strada, cat si de institutiile statului si cele europene.In acest moment, nimic nu e castigat si nimic nu e pierdut. Lupta cu inamicii statului de drept e mai intensa ca niciodata, cu toata senzatia de acalmie data de sarbatori", se arata pe pagina evenimentului Protestul va avea loc luni, incepand cu ora 12:00, mesajul pe care participantii doresc sa il transmita fiind retragerea modificarilor legilor justitiei. Aproape 100 de persoane si-au exprimat interesul."Cel mai consecvent va invinge, iar noi suntem inca aici si vom apara democratia romaneasca si mostenirea revolutiei din decembrie '89.La fel ca in prima zi, timp de 15 minute, vom privi tacuti si neclintiti spre cei care sunt alesi sa ne reprezinte dorintele pentru o viata mai buna intr-o tara europeana: parlamentarii, judecatorii Curtii Constitutionale, presedintele tarii", mai spun organizatorii.Sibienii au organizat in decembrie mai multe proteste inedite in fata sediului Organizatiei Judetene a PSD.