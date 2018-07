Sibiul a fost impanzit de panouri cu mesajul "Oras liber de coruptie. #dragneademisia"

#dragneademisia

Ziare.

com

Pe mai multe panouri din Sibiu, oras in care Klaus Iohannis a fost primar timp de 14 ani, a aparut un mesaj prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea."Sibiu, oras liber de coruptie.", este mesajul care apare pe aceste panouri.Pe de alta parte, amintim ca, in Sibiu, de peste 200 de zile, oamenii merg in fata sediului PSD, zilnic, la ora 12:00, si protesteaza in liniste, lansandu-se astfel trendul "Va vedem". Actiunile lor sunt transmise LIVE pe pagina de Facebook "Va vedem din Sibiu".Si in Brasov a inceput un altfel de protest , In noaptea de luni spre marti, mai multi brasoveni au impanzit orasul cu mesaje politice scrise cu creta pe asfalt.A.G.