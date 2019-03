sieu 15 minute de greva generala. Ce primari s-au alaturat demersului

Primarul din Iasi, Mihai Chirica.

Iata ce primari si-au anuntat intentia de a opri activitatea timp de 15 minute, vineri, de la ora 15:00."Eu voi fi primul dintre cei care vor opri activitatea pentru ca trebuie sa atragem atentia asupra necesitatii construirii de autostrazi.Asa cum spuneam, nu numai Autostrada A8 este importanta, Autostrada Moldova, ci toata tara are nevoie de retea de autostrazi, pentru ca avem nevoie sa ne dezvoltam in primul rand. Ecoul nu cred ca va fi de o rezonanta mare pentru ca despre aceasta necesitate se vorbeste de prea multa vreme.Probabil, s-a erodat in mintea celor care trebuie sa decida acest subiect, dar, cel putin, vom reusi sa atragem atentia Comisiei Europene ca a devenit o problema nationala lipsa autostrazilor si ca ar trebui sa abordam urmatoarea etapa de finantare europeana intr-un mod mult mai responsabil", a spus Mihai Chirica la Digi FM., care a transmis pe Facebook ca "Facem pauza 15 minute".. "E un gest simbolic de sustinere a initiativei a celor din mediul privat si in principal a domnului Mandachi. Vom opri activitatea 15 minute. Este un gest simbolic pentru ca o administratie locala nu poate sa isi opreasca activitatea cand are nevoie.Nu cred ca exista in judetul Iasi cineva care sa spuna ca nu are nevoie de autostrada. Noi, autoritatile locale, cred ca suntem chiar obligati sa fim alaturi de ei. Sper ca vor fi si alti colegi care vor urma si ei acest gest", a declarat primarul comunei Dobrovat., vicepresedintele PNL Iasi, a anuntat caisi vor intrerupe activitatea.. "Accept provocarea. Ma alatur acestui demers, din lipsa de infrastructura rutiera. Este o problema la nivelul intregii tari. Este un lucru extraordinar de benefic judetului nostru, daca o astfel de forma de protest ar putea sa determine factorii decizionali sa ia masuri. Este un lucru extraordinar.M-am alaturat ideii de bine, de constructie. Angajatii Primariei vor fi unitari cu primarul comunei Balesti, in data de 15 martie, la ora 15.00", a spus Madalin Ungureanu.. "E o actiune binevenita. Trebuie sustinuta. Ca nu are Rosia de Amaradia un drum de o astfel de anvergura, nu-i bai, dar sunt de acord cu demersurile facute de colegii mei primari. Ma alatur si eu. Accept provocarea!", a declarat Liviu Cotojman.se alatura protestului.Si nu numai primarii liberali sau de la ALDE protesteaza, ci si cativa de la PSD: