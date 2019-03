sieu A fost lansata o aplicatie pentru a face o autostrada virtuala: 12.000 de romani au facut 12 km

Ziare.

Aplicatia a fost realizata de Adrian Posteuca, un antreprenor roman specializat in VR si AR, si de colegii sai de la ConceptFactory."Am facut aceasta aplicatie pentru ca am vrut sa dau posibilitatea celor care sunt alaturi de acest protest sa-si arate contributia cu propriul lor metru. Am folosit tehnolgia Augmented Reality din interiorul Facebook pentru a fi cat mai usor de folosit.Practic, aplicatia iti deschide camera de telefon si iti plaseaza in mediul tau 1 metru de autostrada pe care o poti personaliza cu numele tau.Sper ca in doua zile sa facem virtual cel putin kilometrii de la Bucuresti la Suceava, iar asta o putem face doar cu ajutorul utilizatorilor care sunt alaturi de acest protest.Am pus la bataie resursele companiei pentru a arata ca si noi vrem autostrazi in Romania pentru a ne face un mediu de business mai bun", a declarat Adrian Posteuca pentru Europa FM.Pana joi, la amiaza, 12.000 de romani construisera 12 km de autostrada.