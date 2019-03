Sieu Apel la blocarea Pietei Victoria, in timpul protestului de 15 minute

#sieu

Ziare.

com

"Maine, 15 martie, la ora 15:00, venim cu masinile in Piata Victoriei si tragem pe dreapta in fata Guvernului timp de 15 minute. Sustinem astfel greva de 15 minute initiata de omul de afaceri Stefan Mandachi din Suceava #Sieu #VremAutostrazi", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului " Protest auto la Guvern. Parcam in Piata Victoriei la ora 15 ".La acea ora, in toata tara, va avea loc protestul din cadrul campaniei "Romania vrea autostrazi", promovat prin hashtagul. Acesta a pornit de la Stefan Mandachi, un om de afaceri care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova.Miercuri seara, a fost lansat si imnul oficial al campaniei , numit "#sieu", iar in clip apare si omul de afaceri de la care a pornit ideea. Iata cine s-a alaturat pana acum demersului inedit A.G.