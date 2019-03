sieu Cum reactioneaza PSD la protestul pentru autostrazi 15-15-15

#sieu

Pana ieri, PSD nu a reactionat, asteptand sa vada mai intai ce amploare ia protestul initiat de suceveanul Stefan Mandachi. Vazand ca se extinde si ia forme tot mai diverse, partidul fondat de Ion Iliescu a decis sa utilizeze inca o data celebrul indemn de la Revolutie "Mircea, fa-te ca lucrezi!".Mai exact, tocmai azipe pagina oficiala de Facebook, cu prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, la Bacau, incepand de la ora 12:30.Insotita de hashtagul "", postarea social-democratilor a generat peste 200 de comentarii acide. "", a scris unul dintre internauti.Tot pe Facebook,, explica ieri de ce nu sustine protestul "#sieu"."Cat timp Romania si romanii vor autostrazi, eu cred ca, daca ne oprim si 15 minute, ne costa foarte mult. Noi vom lucra non-stop ca sa vedem ca se implementeaza proiectele (sic!) care le avem acum in desfasurare", a declarat ministrul Cuc. Din aceeasi zona a venit si declaratia stupefianta a. Intrebat insistent de jurnalisti despre protestul de azi, Alin Serbanescu a afirmat ca romanii nici nu si-au dorit autostrazi pana in 2011 si a precizat ca autoritatile vor fi pe santier azi, la ora 15. "Cei care vor sa protesteze protesteaza, cei care vor sa munceasca muncesc", a subliniat el la DigiFM. Pe aceeasi linie merge si, care totcmai azi, tot la ora 15:00, organizeaza o conferinta de presa privind proiectele derulate cu finantare europeana.Iar pe plan local,, coordonator al organizatiilor partidului din localitatile rurale din jurul municipiului Suceava, si-a convocat colegii la o sedinta, vineri, la aceeasi ora cu protestul pentru autostrazi, lucru care i-a nemultumit pe primarii care si-ar fi dorit sa se alature protestului."Nu am avut nicio intentie de a sabota actiunea cuiva. Va fi o activitate de informare asupra modului in care se deruleaza proiectele PNDL II, stadiul lucrarilor si mai ales problemele cu care se confrunta", a declarat senatorul PSD, citat de stirisuceava.net Mii de romani si firme din tara si din diaspora au decis sa participe la protestul de astazi, organizat pentru ca Romania sa nu mai sufere, din toate punctele de vedere, din cauza lipsei autostrazilor.