sieu La Ploiesti va fi "Petrecere" pe trecerea de pietoni

Laurentiu Neagu a creat evenimentul " Petrecerea ", prin care ii invita pe oamenii ce nu sunt la serviciu in 15 martie, la ora 15:00, la protestul de 15 minute, sa vina in centrul Ploiestiului, creand pe Facebook un eveniment numit "Petrecerea".In cadrul descrierii, ploiesteanul a povestit de ce a ales o alta forma de protest."Dupa cum bine stiti, vineri, 15 martie, la ora 15:00, romanii sunt invitati sa se opreasca din activitatile pe care le desfasoara pentru 15 minute.Eu o sa fiu in concediu si multi alti oameni vor fi liberi la acea ora. Inspirat de indemnul lui Stefan Mandachi, dar si de vestele galbene cu care m-am intalnit destul de des pe drumurile din Franta, va invit vineri la 'PETRECERE'.Unde? Pe trecerea de pietoni din fata catedralei Sfantul Ioan Botezatorul. Pentru 15 minute imi doresc sa vad orasul blocat. 15 minute in care simtul civic sa iasa la suprafata", se arata in descrierea evenimentului.Laurentiu Neagu afirma ca el actualizeza harti si cand vede ce studii de fezabilitate s-au construit in Occident il "doare sufletul"."O distanta de 400 de kilometri se parcurge in patru ore si 30 de minute, iar in Romania ajungi sa faci si 7-8 ore pe aceeasi distanta, deci apare un mare semn de intrebare", a spus ploiesteanul."Pentru 15 minute, ia aparatul foto ca ai ce fotografia la 'Petrecere'. Este o zona a contrastelor. Daca iti place sa desenezi, ia creionul si foaia si hai la 'Petrecere'. Catedrala este un subiect interesant pentru desen.Iti place sa citesti? Ia o carte si hai la 'Petrecere'. Iti place sa scrii poezii? Abia ce a venit primavara si inspiratia este la tot pasul. Hai sa scrii o poezie la 'Petrecere'", se arata in evenimentul creat pe Facebook.Omul de afaceri Stefan Mandachi, din Suceava, a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova. Acesta i-a provocat pe romani sa i se alature si sa opreasca activitatea in 15 martie, la ora 15:00, timp de 15 minute.Mai multi oameni de afaceri si mai multe primarii s-au alaturat deja demersului.