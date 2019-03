sieu, noua Romanie

#sieu

este despre o societate care vrea sa se dezvolte si care, dincolo de orientari politice, simte acut si dureros ca de picioarele ei sta legata piatra de moara a guvernarii inepte, care nu numai ca nu o ajuta, dar nici macar n-o lasa in pace.Asa se si explica succesul pe care il are protestul initiat de un cetatean pana acum anonim, protest care s-a propagat rapid in toata tara si chiar in comunitatea romaneasca de dincolo de granite, deci si in zone in care infrastructura este mai putin deficitara decat in Moldova.Autostrada care lipseste este simbolul infrastructurii deficitare de toate felurile. Drumurile sunt ca vasele de sange ale unei economii, cu cat mai multe si mai dezvoltate sunt ele, cu atat mai oxigenat, alimentat si puternic este organismul economic.Nu ai cum sa treci de un anumit plafon al dezvoltarii fara ca sistemul circulator sa te ajute, pentru ca ceea ce nu este alimentat de fluxurile de sange se usuca si moare. Si sigur ca un sistem circulator nu poate fi conceput doar cu vase capilare, ci are nevoie de artere si vene fara de care sangele nu are cum sa ajunga pana la ultima celula.Autostrazile nu sunt un moft pentru turisti, desi turismul poate fi un atu extrem de puternic pentru dezvoltarea Romaniei. Este o conditiepentru dezvoltarea oricarui domeniu.DarSi aici intra debirocratizarea, pentru ca timpul costa bani si cel mai putin timp il ia un click. Aici intra legislatia clara si predictibila care sa permita planuri inteligente si stabile de afaceri. Aici intra demnitari si functionari inteligenti, in frunte cu ministrii, care sa intelega domeniul pe care-l conduc si sa stie sa discute cu cei care functioneaza in el, singura sursa de autentica intelepciune si eficienta. Aici intra scoli si spitale bune.arata caCe primeste in schimb aceasta Romanie? Cazul ministrului "chiparos" este o reprezentare a acestui raspuns. Viorica Dancila e in lumea ei, nu cred ca e cineva care sa aiba in mod real asteptari de la domnia sa si nu cred ca sunt multi cei care sa o suspecteze ca intelege ceva din ce recita de pe foi.Orlando Teodorovici cu siguranta nu are beneficiul seninatatii. Este suficient, arogant si mitocan la un nivel pe care politica romaneasca nu l-a mai intalnit in zona guvernamentala. Nu-mi amintesc vreun ministru care sa-si permita ce-si permite el in fata unor oameni care reprezinta mii de romani.Asta primeste societatea din partea celor pe care-i plateste: insulte, mizerii, grobianism si sfidare, refuzul de a da socoteala.Domnia sa are un comportament foarte elegant, din spatele caruia bombardeaza insa in fiecare zi educatia cu idei una mai aberanta decat alta, care vor sfarsi prin a distruge si ceea ce functiona si care vadesc o totala necunoastere a realitatii.Daca dispare evaluarea nationala, pe ce criterii se face impartirea pe licee? Daca scolile nu vor mai incepe la 8:00 , ce vor face parintii care incep munca la 8:00? Vrea dna Andronescu sa reduca traficul provocat de ducerea copiilor la scoala? Si parintii ar vrea, dar pentru asta ar avea nevoie ca nivelul scolilor sa fie egal, asa incat sa nu fii nevoit sa alergi tot orasul in cautarea unei invatatoare bune.Deja after school-ul organizat de scoli este pe perfuzii, din cauza unor decizii tampite la care se anunta un supliment cat de curand. "Noi, profesorii si invatatorii, nu ne mai putem concentra cat am dori pe munca de la clasa cu elevul. Suntem sufocati de raportari, hartii, reguli care se schimba ametitor", mi-a spus recent un cadru didactic exceptional, dar adus la limita puterilor.