Silvicultorii protesteaza, la Parlament, cu cruci si sicrie: Ne-ati batjocorit, ne-ati omorat!

Silviu Ggeana, presedintele Sindicatului Silva. Foto: captura video Facebook/ Epoch Times

Padurea trebuie sa ramane la stat, nu sa le fie data lacasurilor de cult si asociatiilor

Ziare.

com

Oamenii sunt revoltati, in principal, din cauza ca statul i-a lasat fara aparare in fata hotilor de lemn, dar si pentru ca - la initiativa unor parlamentari social-democrati - Romania se pregateste sa instraineze milioane de hectare de padure, care ar ramane fara paza si ar risca sa fie taiata.Inca de dimineata, silvicultorii s-au adunat la Palatul Parlamentului, in incercarea de a le atrage atentia alesilor cu privire la pericolul in care se afla, in aceste zile, atat padurea din Romania, cat si paznicii ei.Oamenii au adus la protest cinci capace de sicriu si 5 cruci pe care sunt scrise numele silivicultorilor ucisi in ultimii ani de hotii de lemn. Pe una dintre cruci apare numele lui Raducu Gorcioia. Acesta a fost omorat cu toporul, pe 12 septembrie, in padurea pe care o pazea, de mai multi hoti de lemn pe care ii suprinsese la furat.Presedintele sindicatului Silva, Silviu Geana, a explicat pe larg pentru Epoch Times care sunt marile nemultumiri ale silvicultorilor."Nu este un caz singular (cel al lui Raducu Gorcioia - n.red.). Este al cincilea caz de omor in ultimii ani. In afara acestor tragedii, aproape zilnic sunt silvicultori agresati. Avem peste 650 de cazuri de padurari, tehnicieni si sefi de district care au suferit vatamari grave si au necesitat zeci de zile de spitalizare.In anumite situatii, faptasii au fost trasi la raspundere, iar in alte cazuri nu.Sa va dau un exemplu: acum un an, circa 10 cetateni de etnie rroma au atacat cu sabia un coleg din Vaslui si i-au fracturat un picior. Am fost la dansul la spital cu domnul ministru Ioan Denes si cu domnul director Gheorghe Mihailescu. S-au facut promisiuni la momentul respectiv ca se va modifica legislatia, iar personalul silvic va fi protejat in mod real. (...)Printr-o hotarare de guvern data in ianuarie 2018, au fost retrase armele de foc folosite ani de zile, pe motiv ca aveau tevile prea lungi", a explicat Silviu Geana.In aceste conditii, sindicalistii vor ca padurarii care nu au arme de foc sa fie dotati macar cu tonfe sau spray-uri paralizante, ca sa se poata apara, atunci cand sunt atacati de hoti.In plus, padurarii vor masini cu care sa se poata deplasa pentru a asigura paza padurii. De multe ori, lipsiti de mijloace de transport, padurarii ajung prea tarziu in locurile in care hotii vin la taiat arbori sau nu au posibilitatea de a-i urmari.Tot pentru padurari, Silviu Geana sustine ca s-ar impune reducerea varstei de pensionare. Motivul: meseria este una deosebit de dura, iar la "62 sau 63 de ani, padurarul mai mult se taraie prin padure", a mai spus liderul sindical pentru Epoch Times.Presedintele Sindicatului Silva a mai explicat ca statul risca sa piarda peste 1,85 milioane de hectare de padure in favoarea unor lacasuri de cult sau a unor asociatii."As vrea sa atrag atentia asupra incercarii de modificare a Legii 9/2000 . Prin aceasta se incearca reconstituirea unui drept de proprietate de pana la 30 de hectare pentru lacasuri de cult, asociatii sau forme asociative ale detinatorilor fostelor paduri graniceresti. Per total, prin reconstitutirea acestor drepturi, statul ar pierde peste 650.000 de hectare. Asta inseamna o paguba de 6,5 miliarde de euro pentru stat.Sigur ca proiectul de lege a fost respins de Comisia de Agricultura din Camera Deputatilor. Dar avem inca emotii, de vreme ce azi e plen (si proiectul ar putea fi, inca, adoptat - n.red.).Un alt priect de lege prin care se doreste modificarea Art 11. din Codul Silvic are ca efect ca 1,2 milioane de hectare de padure vor iesi din administrarea statului si vor ramane fara paza. Mai sunt asa inca 400.000 - 500.000 de hectare de padure. Practic, se incearca reconstituirea proprietatii statului la nivelul anului 1948, fara sa se mai tina cont de faptul ca, de la Revolutie incoace, statul a cumparat zeci de mii de hectare de padure.Au fost 3 valuri de retrocedari, care au facut ca statul roman sa fie minoritar in ceea priveste proprietatea padurii. Daca in 1990 statul avea 6,5 milioane de hectare de padure, acum mai are 3,14 milioane de hectare. Iar acum, daca mai scadem si 1,85 - ca ar urma sa se restitutie daca cele 2 proiecte de lege se adopta - statul ar urma sa mai detina doar cel mult o treime din paduri", a mai spus Silviu Geana pentru Epoch Times.Proiectul de lege in urma caruia ar urma sa se restiturie pana la 650.000 de hectare de padure a fost initiat de mai multi parlamentari PSD. Mai exact de deputatii Liviu Dragnea, Eugen Bejinariu, Alexandru Radulescu, Emaneul Iuliu Havrici si Maricela Cobuz si de senatorii Virginel Iordache si Ioan Stan.In plus, liderul sindical a sustinut ca proiectul de lege privind blocarea exportului de bustean initiat de Liviu Dragnea face mai mult rau decat bine - distorsionand piata - si ar trebui retras. In schimb, a mai explicat Silviu Geana, ar trebui reduse importurile de lemn. Motivul: de multe ori, lemnul adus e de slaba calitate si e infestat cu ciuperci si daunatori care pot afecta arborii de la noi.Silvicultorii spera sa se intalneasca astazi cu o delegatie a parlamentarilor si cu conducerea Romsilva pentru a cauta o cale de rezolvare a problemelor.