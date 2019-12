Sindicalistii BNS fac protest, miercuri, la CCR. Ce nemultumiri au

Ziare.

Anuntul a fost facut de presedintele BNS, Dumitru Costin, in cadrul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, pe tema salariului minim, intalnire la care au fost prezenti prim-ministrul Ludovic Orban si ministrul Muncii, Violeta Alexandru."Tin sa va informez ca de maine dimineata Blocul National Sindical se va afla in protest, in fata Curtii Constitutionale a Romaniei.Reamintesc ca in noiembrie 2017 Guvernul a adoptat aceasta ordonanta 79, care a bulversat efectiv piata muncii, mediul de afaceri, dar si impactul asupra sistemului de securitate sociala din Romania.Asa cum spunea si colegul meu, Bogdan Hossu, a distorsionat masiv inclusiv raportarile de salarii brute pe care le facem la nivel european. De aici si cresteri de astea spectaculoase, pe care unii comenteaza. Noi - patru din cinci confederatii sindicale - la fel ca si domniile voastre, am sesizat in noiembrie 2017 Avocatul Poporului.Avocatul Poporului de la vremea respectiva - genunchii cam moi... probabil si presiunea politica asupra lui... - a refuzat sa dea curs sesizarii noastre", a spus acesta.El amentionat ca, in acest context, BNS a ales sa deschida procese in instanta referitoare la cazuri concrete."Lucru care s-a intamplat si avem dosare care au fost stramutate la Curtea Constitutionala din noiembrie 2018. Avem un an de zile de cand Curtea Constitutionala a Romaniei sta cu dosarele acolo si nu judeca constitutionalitatea.Suplimentar, ordonanta 79 a fost introdusa in noiembrie 2017 in Parlament, in procedura de urgenta.Suntem in decembrie 2019. Ce procedura de urgenta a avut Parlamentul Romaniei, ca astazi, dupa doi ani si o luna, ordonanta se afla in continuare in Parlament? Este un element de instabilitate pentru orice act de guvernare serios si responsabil", a precizat liderul sindical.De asemenea, Dumitru Costin a recomandat ca in perioada urmatoare sa fie incheiat un acord tripartit Guvern - patronate - sindicate, in cadrul caruia sa fie analizate inclusiv solutii alternative de politica fiscala, care sa substituie Ordonanta 79."Ar fi bine sa luam in calcul sa lucram impreuna in situatia in care Curtea Constitutionala - pentru ca nu are cum sa amane la nesfarsit judecarea acestor spete de neconstitutionalitate - va veni cu o anumita hotarare. Atunci va trebui sa fim pregatiti si voi, ca Guvern, si noi, ca parteneri sociali, pe niste solutii alternative", a mai declarat el.