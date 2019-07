Sindicalistii din sanatate anunta proteste cu surprize pentru guvernanti

Inechitati create de legea salarizarii

Revendicarile

pastrarea drepturilor castigate, printre cele mai importante fiind dreptul la protectia sanatatii si securitatii lucratorilor, respectiv la recuperarea fortei de munca, pe care-l asigura concediile de odihna suplimentare;

asigurarea respectarii principiilor etice in aplicarea legii salarizarii, prin acordarea salariului corespunzator anului 2022 pentru toate categoriile de salariati din sanatate cel tarziu la inceputul anului 2020;

raportarea tuturor sporurilor la salariul de baza actual;

plata garzilor pe care medicii le efectueaza in cadrul celui de-al doilea CIM cu tariful orar al salariului de baza.

Calendarul de proteste nu a fost dezvaluit, deoarece include "un set de surprize la adresa guvernantilor", potrivit federatiei sindicale."Consiliul de Coordonare al Federatiei "Solidaritatea Sanitara" a decis demararea unui program de proteste pentru sustinerea revendicarilor pe care le prezentam in continuare. Deoarece prima faza a actiunilor de protest include un set de surprize la adresa guvernantilor, ele vor fi accesibile publicului pe masura declansarii lor.A doua faza a protestelor este cea traditionala (punctul ei culminant constituindu-l greva generala), ea urmand sa fie declansata in situatia in care negocierea contractului colectiv de munca esueaza", se mentioneaza in comunicatul remis de Federatia "Solidaritatea Sanitara".Sindicalistii din sanatate se tem ca evaluarea in functie de performanta poate deveni un instrument de reducere a salariilor."La adapostul cresterii reale a veniturilor prin legea salarizarii doar pentru unele categorii de salariati se incearca anularea unor drepturi fundamentale (drepturi castigate) pentru toti salariatii din sanatate. In forma in care a fost prezentata pana acum public, evaluarea in functie de performanta risca sa fie instrument de reducere a salariilor aflat la bunul plac al managerilor spitalelor.Federatia 'Solidaritatea Sanitara' nu accepta sa se discute despre introducerea evaluarii in functie de performanta pana nu sunt implementate solicitarile noastre privind garantarea obiectivitatii evaluarii si nu sunt respectate toate conditiile prezentate in anexa. Interpretarea pe care o dam intentiei Ministerului Sanatatii are in vedere faptul ca i-am inaintat deja o solicitare pe aceasta tema in cadrul negocierilor contractului colectiv de munca, obiectivitatea evaluarii izbindu-se pana acum doar de refuz.De asemenea, consideram ca la mijloc este si o confuzie intre evaluarea performantei si prevederi specifice legislatiei muncii in materia normarii (modalitatea de normare a muncii; cu referire la norma de timp si norma de munca), care ofera deja solutii pentru posibilitatea de control si reglare a problemelor indicate de oficiali", se mentioneaza in comunicatul Federatiei "Solidaritatea Sanitara".Sindicalistii din Sanatate considera ca legea salarizarii a creat inechitati angajatilor din sistemul sanitar."Utilizarea inechitatii ca argument pentru introducerea evaluarii performantei trebuie sa vina la pachet cu solutii la inechitatile create de legea salarizarii, respectiv de modalitatea de aplicare a legii salarizarii, acestea depasind ca importanta, din perspectiva impactului negativ asupra salariatilor, problemele create de absenta unei evaluari in functie de performanta. Marea majoritate a propunerilor de reforma sunt facute in dauna salariatilor sau fara a se tine cont de interesele/posibilitatile lor.Este relevant in acest sens faptul ca Federatia "Solidaritatea Sanitara" a inaintat Ministerului Sanatatii un set complex de propuneri inovative, a caror discutare a fost refuzata pana acum", se precizeaza in comunicatul Federatiei "Solidaritatea Sanitara".Sindicalistii din sistemul sanitar solicita Guvernului garantarea obiectivitatii evaluarii pe criterii de performanta inainte de implementarea acesteia."Pentru a putea discuta de salarizarea in functie de performanta credem ca este necesara indeplinirea unor conditii prealabile: garantarea obiectivitatii evaluarii; asigurarea posibilitatii salarizarii suplimentare in functie de performanta (evaluarea sa nu fie utilizata doar pentru scaderea veniturilor salariale, ea generand si posibilitatea cresterii proportionale a acesteia); eliminarea retelelor informale de putere, de tip neo-feudal, si asezarea pe un cadru al relatiilor de munca reglat de contractele colective de munca si legislatia muncii; realizarea procedurii si a criteriilor de evaluare impreuna cu expertii Federatiei 'Solidaritatea Sanitara'.Acestea sunt conditii obligatorii, prealabile oricaror discutii pe aceasta tema, in absenta indeplinirii lor (adica, daca Ministerul Sanatatii va continua sa se comporte ca pana acum in acest domeniu), Federatia 'Solidaritatea Sanitara' va respinge introducerea salarizarii in functie de performanta deoarece aceasta risca sa fie doar un nume complex pentru un instrument de reducere a salariilor aflat la bunul plac al managerilor spitalelor", se mentioneaza in comunicatul Federatiei "Solidaritatea Sanitara".Revendicarile prezentate de sindicalistii din sanatate includ: