Sindicalistii din Sanatate au protestat in fata Ministerului de Finante: Nu e drept sa fim pedepsiti

Eliminarea din plafonul de 30% a indemnizatiei de hrana si a sporului pentru asigurarea continuitatii activitatii in unitatile sanitare si de asistenta sociala.

Calcularea sporurilor si a garzilor la salariul de baza actual pentru toti salariatii din sistemul sanitar si cel de asistenta sociala.

Asigurarea finantarii cresterilor salariale prin transfer de la bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Includerea contravalorii indemnizatiilor pentru concediile de odihna si pentru concediile medicale in suma salariilor de baza de la nivelul ordonatorului de credite.

Eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste aplicarea Regulamentului de sporuri.

Corectarea inechitatilor din Legea 153/2017 si includerea in Anexa II a tuturor categoriilor de personal din sanatate si asistenta sociala.

Negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivelul Sectorului - Sanatate. Activitati sanitar-veterinare.

"Scoaterea din plafonul de 30% a sporului de continuitate este un lucru care pe noi ne afecteaza foarte tare si nu putem acorda sporurile de sambete, duminici, pentru sarbatori legale, in care cei din sistemul sanitar lucreaza. Au ajuns colegii nostri sa primeasca 1%, in loc de 100% pentru aceste zile lucratoare.Noi asiguram continuitatea in spitale si nu e drept sa fim pedepsiti pentru acest lucru. Ministerul Finantelor este initiatorul OUG 114 si tot ministrul Finantelor trebuie sa rezolve aceasta situatie in care ne-a adus", a declarat Sandu Romeo, vicepresedintele Sanitas, la Digi24.Sindicalistii din Sanatate mai acuza faptul ca Legea cadru a salarizarii bugetare nu a oferit venituri corespunzatoare si echitabile tuturor categoriilor profesionale angajate in sistem."Actele normative aparute ulterior, care ar fi trebuit sa corecteze omisiunile si discrepantele, nu fac decat sa le accentueze si sa sporeasca nemultumirile angajatilor", afirma Sanitas intr-un comunicat.Totodata, sindicalistii subliniaza ca, contrar promisiunilor, ianuarie 2019 nu a adus cresteri reale de venituri salariatilor care urmau sa beneficieze de acestea, iar celor care au beneficiat de cresteri salariale in martie 2018, limitele impuse de OUG 114 le-au produs scaderi ale veniturilor."Lipsa de echilibru in materie salariala indusa de legislatia ultimilor doi ani afecteaza relatiile interumane, dezbina categoriile profesionale, scade resursa umana si afecteaza calitatea actului medical", mai precizeaza Sanitas.