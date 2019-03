Sindicalistii din Sanatate nu renunta la proteste: Nu putem ingriji pacientul pe bani mai putini. Varianta grevei, cea mai buna solutie

Ziare.

"Cred ca cei care au facut aceasta ordonanta 114 ar trebui sa o modifice pentru cadrele sanitare, pentru ca acestea sa poata ingriji mai bine pacientii. Pentru ei vrem sa facem ceva, dar nu o putem face pe bani mai putini", a afirmat liderul de sindicat.Reprezentantii sindicali din 10 judete au avut, miercuri, discutii cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la finalul celor doua ore in care peste 150 de sindicalisti au pichetat sediul ministerului de resort , nemultumiti de diminuarea veniturilor salariale.Dupa discutiile cu ministrul Sanatatii, liderul Federatiei Sanitas a avertizat din nou asupra posibilitatii intrarii in greva a angajatilor din sanatate.Noi nu vrem sa ajungem la greva, nu vrem sa sufere cei care vor suferi din cauza acestei greve, cu toate ca nu s-a intamplat niciodata, am avut grija ca in mijlocul nostru sa fie pacientul si apreciem ca pacientii sunt de acord cu miscarile noastre de protest. E o chestie delicata cu aceasta ordonanta 114, speram sa o rezolvam, printr-o reinterpretare a acelor articole intre minimum si maximum si, poate, o alta normare a zilelor si a orelor de munca", a afirmat Leonard Barascu.Acesta a dat asigurari ca protestele angajatilor din sanatate vor continua, urmatoarea actiune de pichetare fiind la Ministerul Muncii, saptamana viitoare."Apreciez ca doamna ministru a reusit sa ne dea un raspuns la fiecare punct in parte, chiar daca au fost promisiuni. Am cautat solutii ca sa stim ce putem face, daca vom continua sau nu manifestarile noastre, pichetarile pe care ni le-am propus. Saptamana viitoare pichetam Ministerul Muncii. Trebuie sa ajungem si acolo pentru ca acolo putem lamuri cateva lucruri. Incercam sa revenim la Contractul Colectiv de Munca, poate chiar saptamana viitoare, dar cea mai importanta problema este acum la Ministerul Muncii", a explicat presedintele Sanitas.Leonard Barascu si-a exprimat speranta ca Guvernul va gasi o solutie pentru rezolvarea problemei plafonarii sporurilor angajatilor din sistem."Am inceput de jos, am abordat Contractul Colectiv de Munca, acolo e o problema delicata. Noi am intrerupt aceste negocieri odata cu aparitia Ordonantei 114. Ceea ce doreau colegii nostri nu s-a infaptuit pana la capat si, poate, nu in sumele si in procentele pe care ni le-am dorit, mai exista si acea posibilitate de interventie la nivelul sporurilor. La acest moment va spun ca vom continua pichetarile; saptamana viitoare Ministerul Muncii sigur va fi pichetat.Contractul Colectiv de Munca si alte probleme trebuie rezolvate la Ministerul Muncii, asa cum spune Codul Muncii. Speram ca domnul ministru (al Muncii - n. r.) sa ne ajute sa discutam in cadrul Guvernului cu cei direct implicati, inclusiv cu doamna premier. Eu acolo doream sa ajung", a adaugat presedintele Federatiei Sanitas.