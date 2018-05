Sindicatele din Aparare anunta proteste in fata Guvernului

Ziare.

Motivul protestului este nerespectarea angajamentului Guvernului privind situatia Industriei pentru Aparare, potrivit unui comunicat remis"In ciuda angajamentelor reprezentantilor Guvernului, problemele majore cu care se confrunta companiile si salariatii din industria de aparare, semnalate de sindicatele din domeniu, au ramas nerezolvate", se arata in documentul citat.Sindicatele atrag atentia ca pastrarea personalului calificat in domeniu este o problema majora de securitate, fiind urgenta "gasirea unor solutii de salarizare decenta pentru atragerea tinerilor in acest domeniu, ceea ce ar duce la o majorare a productiei si la un castig mai mare pentru bugetul de stat".In comunicat se precizeaza ca nu s-a realizat o planificare a minimului de investitii care ar putea sa ajute societatile din industria de aparare in dezvoltarea relatiilor comerciale (programe de modernizare, retehnologizare, dezvoltare pentru societatile din domeniu), astfel incat societatile romanesti sa poata intra in competitia de pe piata mondiala."Alternativ, aceste societati comerciale sa fie transformate in agentii nationale, asa cum prevede Uniunea Europeana, astfel incat ele sa nu functioneze dupa principiile concurentei in materie pe piata libera, ci dupa o strategie nationala in domeniu", conform comunicatului.Sindicalistii mai solicita modificarea legii offset-ului, "pentru impunerea obligativitatii ca un procent din contractele de achizitie de tehnica militara sa fie investite in economia Romaneasca, astfel incat sa se asigure ca din totalul de 2% din PIB o parte sa ramana in tara si sa ajute la dezvoltarea industriei de profil autohtone".Ei cer ca, in conditiile in care Guvernul si partidele politice sustin ca sectorul de aparare reprezinta o prioritate, acest lucru sa se concretizeze in "respectarea angajamentelor si rezolvarea de urgenta a problemelor semnalate".A.D.