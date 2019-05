Sindicatele din penitenciare anunta suspendarea protestelor

adoptarea Statutului politistului de penitenciare (eliminarea amendamentelor neconstitutionale, nedemocratice si antisindicale),

publicarea de urgenta a ordinului de ministru privind plata orelor suplimentare pentru perioada 2019-2021 (impus prin OUG 114/2018) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala,

interzicerea muncii fortate in sistemul penitenciar,

plata muncii suplimentare necompensate cu timp liber (conform legii) - similar celorlalte institutii din structura de aparare nationala,

stoparea suprasolicitarii si vulnerabilizarii personalului ca solutie pentru lipsa de resurse umane si financiare, precum si ca reactie manageriala la dezacordul de a munci suplimentar;

plata cheltuielilor turistice pentru intreg personalul si nu doar pentru 17% dintre salariati.

"Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) impreuna cu Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), reprezentand 9.000 de membri de sindicat din totalul de 13.000 de salariati din sistemul penitenciar, anunta suspendarea protestelor din penitenciare declansate in luna mai 2019.Decizia de suspendare a actiunilor de protest este motivata de faptul ca, ulterior mitingului de la Penitenciarul Giurgiu incheiat pe 20 mai 2019 la ora 14:00, presedintii SNLP si FSSP au primit o invitatie de participare la o intalnire pentru dezbaterea revendicarilor, respectiv a prioritatilor sistemului penitenciar, la Guvernul Romaniei, intalnirea fiind setata pentru data de 22 mai 2019 ora 12:00 (ora exacta a intalnirii este in curs de confirmare) ", se precizeaza intr-un comunicat al SNLP.Sindicalistii subliniaza, pe de alta parte, ca in lista de prioritati SNLP-FSSP nu se regaseste demiterea ministrului Justitiei, Ana Birchall, aratand, in context, ca problemele din sistemul penitenciar sunt efectul unui cumul de cauze care nu pot fi plasate in sarcina ministrului interimar al Justitiei."Din aceste considerente, pe timpul mitingurilor organizate de SNLP-FSSP nu au fost scandate lozinci care sa vizeze demiterea ministrului Justitiei. Ministrul Justitiei, Ana Birchall, avand totodata calitatea de viceprim-ministru in Guvernul Romaniei, a transmis un mesaj de sustinere pentru personalul din penitenciare, aratand preocupare pentru rezolvarea revendicarilor noastre si consideram ca organizarea intalnirii de la sediul Guvernului din data de 22 mai 2019 este un prim semn pozitiv pe aceasta linie.Pe cale de consecinta si raspunsul nostru este pe aceeasi frecventa, scopul fiind rezolvarea problemelor prin dialog si nu alimentarea cu orice pret a conflictului", se mai arata in comunicat.Sindicalistii precizeaza, insa, ca, in cazul in care rezultatul negocierilor nu va fi unul favorabil, iar revendicarile nu se vor solutiona, actiunile vor fi reluate, noul calendar de proteste urmand sa fie facut public.La jumatatea lunii aprilie, Sindicatul National al Lucratorilor din Penitenciare a anuntat declansarea unor actiuni de protest pe termen nedeterminat, din cauza diminuarilor salariale suferite de majoritatea angajatilor din sistem.La vremea respectiva sindicalistii au aratat actiunile lor de protest vizeaza refuzul muncii suplimentare in tot sistemul - acest lucru fiind demarat din 11 aprilie - fapt care va genera blocaje in activitate.Pe lista revendicarilor sindicalistilor din penitenciare se afla: