Sindicatele feroviarilor suspenda protestele

"In urma intalnirii din data de 17 septembrie 2019 a presedintilor federatiilor sindicale feroviare cu ministrul Transporturilor si directorii generali ai celor trei companii feroviare de stat, s-a hotarat sa se organizeze mai multe intalniri cu factorii decidenti din Romania, pe problemele sistemului feroviar.Vor avea loc intalniri cu ministrul Finantelor, cu premierul Romaniei si o serie de alte intrevederi care se vor stabili ulterior, in functie de necesitati, pentru rezolvarea problemelor feroviare ridicate.In consecinta, se suspenda pichetarile feroviare din datele de 18, 19, 25 si 26 septembrie 2019 din fata Guvernului Romaniei si pichetarile feroviare din 23 si 24 septembrie 2019 din fata Ministerului Transporturilor, urmand ca, dupa derularea intalnirilor sus mentionate, in functie de rezultatele acestora, sa se decida asupra oportunitatii de a organiza, in continuare, proteste", se precizeaza intr-un comunicat.Sindicatele feroviare au demarat luni o serie de proteste de strada prin care solicita in principal imbunatatirea materialului rulant, cresterea finantarii companiei CFR Calatori, promulgarea statutului personalului feroviar, dar si reunificarea celor trei companii feroviare de stat.Citeste si: Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori vor sa protesteze patru saptamani