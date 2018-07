Soferul masinii cu mesaj antiPSD a ramas fara permis si placute. Se anunta protest la Udriste (Video)

Ziare.

Realitatea TV transmite ca soferul a ramas fara permisul de conducere si fara placutele de inmatriculare."La ora 5.50 am fost oprit in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie, de un echipaj de Politie. Eram in masina cu copilul meu de 8 ani. Mi-au dat jos placutele de inmatriculare si m-au condus la sectia de la Udriste. Acolo mi-au retinut si permisul.. Nu inteleg de ce vineri placutele erau valide, cand m-a oprit Politia Rutiera din Craiova, iar azi nu mai sunt valide", a declarat Razvan Stefanescu pentru G4Media.ro "M-a oprit pe dreapta, mi-au cerut actele de inmatriculare, mi-au spus sa dau numerele jos, am refuzat. Le-am zis ca 'daca doriti, va rog sa le dati'. Cred ca am fost urmarit. Motivul a fost cu numerele sunt ilegale. Dar nu m-au verificat. La trei minute dupa ce le-am dat actele mi-au spus ca numerele sunt ilegale", a declarat Razvan Stefanescu si pentru Realitatea TV.Potrivit Codului Rutier, politistii pot retine placutele de inmatriculare in cazul in care masina are numere straine si soferul nu poate face dovada valabilitatii documentelor. Nu se stie insa daca este si cazul masinii cu numere impotriva PSD.Legea mai prevede ca politistii pot retine placutele de inmatriculare, daca circuli fara asigurare RCA sau cu ITP-ul expirat.Din momentul in care placutele au fost confiscate de politisti, masina mai poate circula doar pe platforma.Dupa ce au aparut noile informatii despre ce a patit acest sofer, pe Facebook oamenii au inceput sa se organizeze pentru a protesta la ora 14:00 in fata Brigazii Rutiere Bucuresti, de pe Strada Logofatul Udriste De asemenea, pagina de Facebook a Politiei Romane a fost asaltata de oameni care au dat recenzie de o stea si au criticat ceea ce s-a intamplat.Amintim ca in weekend in spatiul public au aparut informatii potrivit carora s-ar fi intocmit dosar penal pe numele proprietarului masinii cu numar de inmatriculare suedez dedicat PSD-ului. Informatia a fost furnizata de un ziar din Craiova si postata pe contul sau de Facebook de Olguta Vasilescu. Politia din Craiova a infirmat apoi informatia.Luni dimineata, Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis placutele de masina personalizate emise de Agentia Suedeza de Transport sunt valabile pentru calatoriile in Uniunea Europeana