Sora jandarmului filmat in timp ce lovea protestatarii este profesoara si a fost condamnata pentru lovirea unui elev

Ziare.

com

Mihaela Burnel fosta Serban a intrat in invatamant in anul scolar 2013-2014, iar in vara anului 2015 a avut un incident cu un elev de clasa a VI-a de a Scoala din Padina, pe care l-a palmuit in fata clasei. Parintii copilului au mers sa discute cu profesoara si apoi s-au adresat Politiei, care a deschis un dosar penal.Dosarul a ajuns in instanta, iar magistratii Judecatoriei Pogoanele au condamnat-o pe sora jandarmului in septembrie 2016 lapentru purtare abuziva." (...) Ia act ca persoana vatamata nu s-a constituit parte civila. In baza art. 274 alin. 1 Cpp obliga inculpata la plata sumei de 500 lei reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi 28.09.2016", se arata in sentinta Judecatoriei Pogoanele.Cum decizia Judecatoriei Pogoanele nu era definitiva profesoara Mihaela Burnel a facut apel, iar in luna noiembrie Curtea de Apel Ploiesti a respins contestatia, decizia Judecatoriei Pogoanele ramanand definitiva.Pe de alta parte, Adevarul scrie ca Mihaela Burnel este, Fratila Burnel, un important proprietar de terenuri agricole din zona Baraganului.