Stefan Mandachi face protest de ziua Unirii, langa singurul metru de autostrada din Moldova

Ziare.

com

Stefan Mandachi scrie pe Facebook ca, pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii, va fi "la datorie" in zona singurului metru de autostrada construit in zona Moldovei, el aratandu-se revoltat ca noul guvern a inceput deja vesnicele amagiri privind constructia de autostrazi."De ce merg acolo? E foarte simplu: am intrebat Guvernul daca are ceva noutati cu privire la autostrada de la noi si m-a pus pe silent. Poate isi imagineaza ca ne-am mutat cumva din Moldova... Dar noi tot aici stam, n-am plecat. Recunosc, sunt si nervos deoarece mi-e tot mai clar ca peticul asta de beton va ramane singura autostrada a Moldovei (cea mai saraca regiune a Romaniei). Probabil ca de la Bucuresti nu se vede suficient de clar borna kilometrica de la metrul de autostrada, asa ca m-am gandit ca vineri sa facem borna... UN PICUT MAI VIZIBILA", scrie omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi.El spune ca la protestul de vineri, programat la ora 15.00, nu se vor face hore patriotice, ci "doar ne intrebam retoric ce-ar zice Cuza daca ar vedea ca dupa 162 ani, Moldova e conectata cu Tara Romaneasca prin aceeasi retea de drumuri ca-n 1859".Pe pagina de Facebook care anunta evenimentul se arata ca Moldova este izolata si ignorata si ca oamenii au inceput sa-si piarda rabdarea."Murim pe capete pe sosele si ramanem abandonati si fara investitii. Vrem autostrada promisa! Vrem autostrada Moldovei, nu Autostrada scuzelor. Fapte, nu gargara cu scuze si amanari! Deja au inceput vesnicele amagiri. Aceleasi acuze si motivatii", sustin initiatorii actiunii, respectiv Stefan Mandachi si comunitatea Romania vrea Autostrazi.Pana joi seara, aproape o mie de persoane s-au aratat interesate sa participe la eveniment.