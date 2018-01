Surpriza la Sibiu: Un social-democrat s-a alaturat protestului anti-PSD: Sunt anti-Dragnea! (Video)

Ziare.

Radu Ilies spune ca s-a alaturat actiunilor de protest organizate de " Va vedem din Sibiu " deoarece nu mai suporta ceea ce face Liviu Dragnea in partid. Tanarul a avut la el o foaie pe care scria "!!!", informeaza Ora de Sibiu "Sunt PSD-ist, membru in Cluj Napoca, dar. Pentru ce? Trebuie lasate lucrurile sa mearga pana la capat. (...)(...) Sunt inginer de meserie. Lucrez in Sibiu si. (...) Voi ramane PSD-ist indiferent de ce se intampla in partid. Nu sunt traseist politic", a declarat Radu Ilies.Tanarul spune ca va fi prezent in zona libera de coruptie si la urmatoarele flashmob-uri, daca timpul liber ii va permite.In clipul video de mai jos, Radu Ilies poate fi vazut incepand cu minutul 3.