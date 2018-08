Sute de angajati protesteaza la o fabrica din Zalau si cer salarii mai mari: Ne-am saturat de umilinta in propria noastra tara!

Ziare.

Participantii la miting s-au adunat, duminica, pe platoul din fata Prefecturii Salaj avand pancarte cu mesaje precum: "Vrem respect pentru munca noastra", "Nu vrem tura continua", "Vrem weekend-uri cu familia", "Nu vrem munca fortata", "Vrem salarii dupa munca", "Parlamentari de Salaj, modificati Legea Dialogului Social", "Ne-am saturat de umilinta in propria noastra tara", "Nu vrem sa emigram", "Scoateti-ne de sub asuprirea multinationalelor".Liderul sindicatului de la Tenaris Silcotub, Alexandru Rus, a declarat, duminica, pentru corespondentul Mediafax, ca protestele vor continua pana ce angajatii vor obtine majorarile salariale solicitate."Am protestat fata de nivelul de salarizare si am cerut majorarea salariilor cu 250-350 de lei, iar conducerea Tenaris Silcotub ne-a oferit doar o majorare intre 100 si 200 de lei. Nu vor sa ne majoreze salariile, pe motiv ca au profit prea mic pe anul financiar trecut. Noi, ca ramura metalurgie - siderurgie, aveam salariul minim mai mare cu 20% fata de salariul minim pe economie, iar acum aceste salarii sunt egale, ceea ce nu este corect. Luni voi avea o intalnire cu prefectul de Salaj, voi avea si intalniri la Ministerul Muncii", a spus Rus.Potrivit acestuia, angajatii din Tenaris Silcotub se descurca greu din cauza salariilor mici, nu mai fac fata costurilor vietii, sunt foarte multi tineri care nu isi pot intemeia familii, alternativa pentru ei fiind emigrarea."Romania va ajunge o tara a pensionarilor sau a muncitorilor adusi din strainatate", a mai spus liderul de sindicat Angajatii de la Tenaris au organizat si marti un mars si un miting de protest la Zalau.Tenaris Silcotub Zalau, producator de tevi din otel fara sudura, parte a unui grup italian, are aproape 2.000 de angajati.