Sute de oameni au protestat fata de drumurile proaste din judet - au umplut gropile cu piese de la propriile masini (Video)

Cele aproximativ 400 de persoane din localitatile prin care trece DJ 709, cu aproape 100 de autoturisme, au iesit in strada pentru a-si arata nemultumirea fata de autoritatile judetene care nu repara acest drum.Protestatarii au umplut gropile din carosabil cu piese auto de la autoturismele lor - jenti, telescoape, planetare -, piese stricate, sustin ei, din cauza starii deplorabile a drumului.Oamenii spun ca, dupa ninsorile din ultima vreme, in carosabil au aparut mai multe gropi decat erau inainte. De asemenea, ei sustin ca de vina pentru degradarea accentuata a carosabilului ar fi o balastiera din zona, care ar utiliza autocamioane avand o greutate mult mai mare decat cea autorizata.Protestul, care a fost supravegheat de catre fortele de ordine, s-a incheiat fara incidente.Autoritatile judetene au anuntat recent ca imediat ce conditiile meteo vor permite va incepe reparatia DJ 709.Consiliul Judetean Arad a castigat o finantare europeana, in valoare totala de 141,7 milioane de lei pentru modernizarea completa a drumului Arad - Siria - Pancota - Buteni. Investitia care vizeaza 61 de km cuprinde inclusiv cei 25 de km ai tronsonului Arad - Siria.Lucrarea se afla in faza licitatiilor si lucrarile efective ar putea sa inceapa pe la sfarsitul acestui an sau in prima parte a anului viitor, potrivit autoritatilor locale.