Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei - LIVE VIDEO

Mobilizarea s-a facut pe Facebook . Comunitatea Coruptia Ucide a anuntat protestul sub lozinca "Depinde si de noi. Nu s-a terminat. Hai in strada!", intre orele 15:30 si 23:00, dupa ce plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege PSD -ALDE de modificare a Codului Penal, dupa o procedura accelerata in Parlament.- Se scandeaza impotriva PSD si a lui Liviu Dragnea . Protestatarii au steaguri, fluiere si vuvuzele si cer si altora sa iasa in strada, la ora 20.00, cu masini, motociclete si alte vehicule, potrivit News.ro. "Iesiti din casa ca intrati in sclavie", spun protestatarii. Acestia scandeaza "PSD, ciuma rosie", "Demisia", "Nu cedam" si "Coruptiua ucide".Si in alte orase din tara sunt anuntate proteste La, comunitatea "Va vedem" a organizat o prezentare a modificarilor la Codul Penal, astfel incat toata lumea sa inteleaga care sunt efectele intrarii in vigoare a acestor modificari.La, protestatarii au blocat pentru un sfert de ora o trecere de pietoni din centrul orasului.- Protestatarii vor sa blocheze circulatia, iar jandarmii incearca sa ii aduca din nou spre centrul pietei. Potrivit Digi24, in acest moment sunt circa 300 de oameni in Piata Victoriei- Peste 200 de oameni sunt deja in Piata si protesteaza pasnic.Si jandarmii s-au mobilizat in numar mare. Oamenii scandeaza "Hotii, hotii"***"Hai in strada! Hai sa spunem Presedintelui sa nu isi abandoneze rolul constitutional. Hai sa spunem partidelor de opozitie sa nu renunte la lupta. Hai sa spunem Curtii Constitutionale sa isi respecte menirea. Hai sa spunem aliatilor nostri din UE si NATO sa continue sa ne ajute. Hai sa spunem magistratilor ca nu sunt singuri. Putem spune asta prin prezenta noastra, putem contribui la stoparea acestor modificari odioase aduse codurilor penale. Depinde si de noi.167 de slugi ai catorva infractori au decis astazi ca Romania sa devina un cuib de hoti si de mafioti, o tara in care oamenii mor din cauza coruptiei, in care cetatenii sunt furati si umiliti prin abuzul de putere al politicienilor. Totusi, inca nu s-a terminat. La peste 1 an si jumatate de la inceputul ofensivei impotriva justitiei nimic nu s-a schimbat inca in legislatia penala.La mai bine de 6 luni de la adoptarea legilor justitiei, acestea nu au intrat in vigoare si au fost imbunatatite substantial fata de forma initiala. Intre timp, Dragnea a fost condamnat in prima instanta , iar sistemul de justitie a aratat ca nu a renuntat la independenta. Hai sa cerem institutiilor independente ale statului sa nu renunte, hai sa le spunem ca suntem alaturi de ei, ca nu sunt singuri", se arata in mesajul postat pe contul comunitatii Coruptia Ucide.