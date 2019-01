Sute de oameni protesteaza la Sibiu impotriva ordonatantei lui Toader: Ne e rusine cu Guvernul Dancila (Foto&Video)

Ziare.

Protestatarii s-au adunat, vineri seara, in Piata Mare din Sibiu si, in jurul orei 19.00 au plecat in mars pe strazile Sibiului.Acestia au steaguri tricolore, vuvuzele si pancarte pe care au scris "In drumul lor, protestatarii s-au oprit in fata sediului unde functioneaza Judecatoria, Tribunalul si Parchetele din Sibiu si au scandatDe asemenea, oamenii au scandat, "sauAlaturi de presedintele USR, Dan Barna, la protest participa si unul dintre candidatii USR la alegerile europarlamentare, sibianul Nicu Stefanuta.Oamenii spun ca au iesit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului si a intentiei ministrului Tudorel Toader de a emite o ordonanta de urgenta care ar permite repunerea in termen a celor condamnati de complete de 5 judecatori nelegal constituite.