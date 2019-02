Sute de politisti si angajati din penitenciare au protestat la Craiova: Ne-am saturat sa fim mintiti! Urmeaza luni de foc pentru guvern

Ziare.

com

"Ne-am saturat sa fim mintiti. Noi le cerem reprezentantilor acestui Guvern sa respecte legea pe care au votat-o chiar ei, Legea unica de salarizare. Vrem sa ni se calculeze si noua salariile exact cum i se calculeaza doamnei ministru Carmen Dan. Noua ni se calculeaza salariul la nivelul anului 2009 si dorim sa se respecte legea, nu vrem altceva", a declarat presedintele Sindicatului Politistilor Dolj, Elvis Macesanu.Presedintele Sindicatului Europol - filiala Dolj, Gabriel Girnita, a afirmat ca politistii sunt nemultumiti de inechitatile si discriminarile salariale mentinute de Ministerul Afacerilor Interne, in conditiile in care exista politisti din cadrul aceleiasi structuri, care lucreaza in acelasi birou, desfasoara aceleasi activitati, dar au salarii diferite "in functie de modul discretionar in care au fost aplicate anual actele normative cu privire la salarizare"."Singura modalitate de eliminare a acestor discriminari este aplicarea grilei de salarizare prevazute in Legea 153/2017, asa cum a fost posibil si pentru alte categorii bugetare, astfel minimalizand inflatia care va reduce eventuale cresteri etapizate", a declarat Gabriel Girnita.La randul lor, lucratorii din penitenciare sunt nemultumiti ca sporurile si voucherele de vacanta s-au plafonat la nivelul lunii decembrie 2018, precum si de lipsa de personal. "Referindu-ne la Administratia Penitenciarelor, anul trecut am avut peste un milion de ore suplimentare si ar fi nevoie de o organizare judicioasa a resursei umane pentru a incadra cel putin doua-trei mii de oameni, intrucat la ora actuala abia ne descurcam. La nivelul Penitenciarului Craiova avem un minus de aproximativ 100 de cadre. Pentru a nu ajunge la plata orelor suplimentare, practica este sa le recuperam, ceea ce afecteaza bunul mers al activitatii", a afirmat presedintele Sindicatului National al Lucratorilor din Penitenciare - filiala Craiova, Florin Deloreanu.Protestatarii au purtat pancarte pe care se putea citi: "Murim la datorie cu minimul pe economie", "Opriti bataia de joc la adresa politistilor", "Munca egala, plata egala", "Legea trebuie aplicata, nu incalcata. Stop discriminarii!", "Muncim pe datorie", "Politistii sunt in slujba cetatenilor, nu in slujba politicienilor", "Legea este aceeasi pentru toti", "Vrem salarii decente", Deblocarea sporurilor" etc.Mitingul de protest a fost organizat de catre reprezentantii Sindicatului Politistilor Dolj, SNLP Craiova si Sindicatul Europol si a fost autorizat de Primaria Craiova.Politistii sustin ca protestul de la Craiova "este doar inceputul", in luna martie urmand sa fie organizate proteste in toata tara, inclusiv in fata Guvernului."Guvernantii trebuie sa inteleaga ca politistii sunt in slujba cetatenilor si nu in slujba lor. Ei sunt vremelnic la conducere, iar lucrul acesta trebuie sa fie bine inteles. Cu tot respectul pentru doamna Olguta (n.red.: Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii), dar prin Legea 153, pentru politistii si pentru tot sistemul de ordine publica si siguranta nationala, in loc sa descurce lucrurile, mai rau le-a incurcat. Astazi politistii cu studii superioare nu primesc sporuri de studii superioare, salariile politistilor sunt raportate astazi la valoarea sectoriala a anului 2009. Asa nu mai putem continua. Deci lunile urmatoare vor fi luni de foc pentru Guvernul Romaniei", a spus presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu.