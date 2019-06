Sute de taximetristi protesteaza in fata Guvernului: Stop ordonantei pentru Uber! Ne discrimineaza!

Taximetristii in Piata Victoriei, la primele ore ale dimineatii. Sursa foto: Taxi Mizerie

Primii aproape 250 de protestatari au ajuns, marti, in Piata Victoriei inca dinainte de 7:00. Apoi, in orele urmatoare, alte si alte taxiuri au parcat in fata Guvernului, alaturandu-se manifestatiei organizate de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) . La acest moment, in piata ar fi in jur de 800 de taxiuri, a declarat pentrupresedintele COTAR, Vasile Stefanescu."N-am numarat masina cu masina. Dar autoritatile spun ca in piata incap circa 1.600 de masini. Noi am primit autorizatie sa ne organizam manifestatia in numai jumatate de piata, pe care am umplut-o. Deci am fi cam 800.Cu totii am venit din nou la Guvern din cauza ca proiectul de ordonanta de urgenta privind legalizarea ride-sharingului este discriminatoriu. Or, ministrii care au vorbit despre acest proiect (Razvan Cuc si Daniel Suciu - n.red.) au promis ca el nu va favoriza nici companiile de ride-sharing, nici firmele de taxi. Or, promisiunea nu e respectata, noi fiind discriminati pe fata", sustine Vasile Stefanescu.Asa cumv-a informat deja, pe 23 mai, cu o intarziere de o luna, Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru reglementarea ride-sharingului . Ulterior, proiectul a fost modificat si relansat in dezbatere publica, pe 7 iunie. Apoi, a fost iarasi modificat si relansat in dezbatere pe 10 iunie.Dar nici aceasta noua forma n-a ajuns pana astazi pe ordinea de zi a vreunei sedinte de guvern, pentru a fi adoptata.Potrivit lui Vasile Stefanescu, proiectul nici nu ar trebui vreodata adoptat, ci retras. Iata cum isi argumenteaza presedintele COTAR punctul de vedere., ne-a mai spus Vasile Serbanescu.De fapt, ceea ce au cerut taximetristii - in repetate randuri - n-a fost legalizarea ride-sharingului, ci interzicerea sa. Mai exact, taximetristii au solicitat, in ultimii 4 ani, ca transportul pe persoane contra cost sa se faca doar in baza prevederilor Legii 38/2003.Or, asta ar insemna ca toti transportatorii ar trebui sa obtina licente pentru traseu (documente al caror numar e limitat si pe care Bolt si Uber nu le pot obtine) . In plus, toti transportatorii ar avea nevoie de aparate de marcat si de dispecerizare.Iar in cazul Uber si Bolt, toate acestea ar fi inutile, intrucat atat dispecerizarea, cat si taxarea curselor se fac prin aplicatii digitale.Potrivit COTAR, in cazul in care Guvernul nu va raspunse solicitarilor sale marti pana la ora 15:00, se va decide un nou plan de actiune pentru asigurarea egalitatii intre taximetristi si soferii de ridesharing.Asociatia pentru Economie Digitala - din care fac parte Uber, Bolt si Clever Taxi - sustine ca ordonanta privind reglementarea ride-sharingului ar trebui adoptata rapid., a declarat anterior pentrudirectorul Asociatiei pentru Economie Digitala, Catalin Codreanu.In cazul in care proiectul de ordonata pentru reglementarea ride-sharingului va fi adoptat de Cabinetul Dancila in cea mai recenta forma propusa, regulile in transportul alternativ se vor schimba destul de mult.Mai exact, pentru a functiona, toate platformele digitale de transport alternativ - cum sunt Uber si Bolt - vor fi obligate sa obtina un aviz de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale. Pentru eliberarea anuala a acestui aviz, operatorii platformelor digitale vor plati cate 50.000 de lei.La randul lor, soferii parteneri vor fi nevoiti sa se autorizeze la Autoritatea Auto Romana (ARR) pentru a putea face transport de persoane contra cost in regim alternativ. ARR le va elibera autorizatii de transport alternativ in localitatea de domiciliu, dar si cate o copie conforma, pentru fiecare autoturism folosit pe traseu.Masinile folosite pentru ride-sharing vor avea aplicate - in partea din dreapta jos a parbrizului si lunetei - cate un ecuson. Acesta va fi de fapt un sticker, pe care vor fi inscriptionate: numarul masinii si numele platformei digitale de ridesharing folosita.Soferii vor fi obligati sa dea bonuri fiscale (si chitante, la cererea pasagerului), iar toate fondurile obtinute din ride-sharing de operatorii platformelor digitale vor trebui declarate si taxate potrivit legislatiei din Romania.In plus, operatorii vor trebui sa aiba o evidenta clara a intregii activitati, pe care sa o puna, la cerere, la dispozitia autoritatilor romane care vor veni in control.Cu alte cuvinte, ride-sharingul va avea, in sfarsit, o legislatie proprie, care sa ii permita sa co-existe cu transportul in regim de taxi.Ramane sa vedem daca, pana la urma, Cabinetul Dancila va decide sa dea aceasta ordonanta miercuri sau daca va prefera sa o modifice iar si apoi sa o relanseze, pentru a treia oara, in dezbatere publica.