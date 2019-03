Transportatorii anunta un nou protest, nemultumiti ca Guvernul nu a dat ordonantele promise

De teama transportatorilor, Guvernul vrea sa modifice legea taximetriei prin OUG

Ei spun ca acest sector de activitate nu s-a mai intalnit niciodata cu un asemenea moment, ce risca sa blocheze iremediabil transportul rutier national si judetean de pasageri."Dupa alte doua saptamani, mult asteptatele ordonante de urgenta in domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare. Federatia Operatorilor Romani de Transport - F.O.R.T. considera ca sectorul de activitate in cauza nu s-a mai intalnit niciodata cu un asemenea moment, ce risca sa blocheze iremediabil transportul rutier national si judetean de pasageri", precizeaza Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) intr-un comunicat.Transportatorii cer Guvernului eliminarea sintagmei "in mod repetat" din legea taximetriei pentru a combate eficient transportul ilicit de persoane si prelungirea programelor interjudetean si judetene de transport pasageri."Orice alta completare adusa acestor doua modificari esentiale, nu reprezinta altceva decat incercari disperate ale unor indivizi de a modifica legea pentru acoperirea unor ilegalitati sau situatii litigioase. In data de 20 Martie, in Piata Victoriei, incepand cu ora 08.30, glasul celor ce sustin aceste modificari, cu siguranta o sa fie auzit.Protestul se desfasoara pe modelul celui ce a declansat modificarea legii RCA, la acesta participand membrii federatiei din intreaga tara, prezenti la manifestare cu autobuze, autocare si autoturisme", se mai arata in comunicatul FORT.Amintim ca la inceputul lunii martie, sub presiunile transportatorilor, Ministerul Dezvoltarii a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta al carui scop declarat este, in principal, sa combata pirateria din domeniul taximetriei.Inca de la jumatatea lunii februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat un protest in Piata Victoriei, solicitand Cabinetului Dancila o ordonanta de urgenta pentru combaterea pirateriei din bransa Cum proiectul de ordonanta a intarziat sa apara, COTAR a amenintat ca va bloca soseaua Kiseleff cu peste 5.000 de masini . Pana la urma, insa, transportatorii s-au inteles cu Guvernul si au renuntat la organizarea uriasului protest, cu conditia ca proiectul de OUG sa fie lansat cat mai repede in dezbatere publica.Vineri, pe 1 martie, Ministerul Dezvoltarii a pus, in cele din urma, proiectul de ordonanta in dezbatere publica , iar transportatorii au spus ca sunt multumiti daca textul ar fi adoptat in forma prezenta.