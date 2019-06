Transportatorii ies marti in strada, nemultumiti de reglementarea ridesharing-ului: Peste 800 de masini ar putea bloca centrul Bucurestiului

Ziare.

Potrivit COTAR, la protestul care se va desfasura in intervalul orar 09:00-15:00 in Piata Constitutiei ar putea participa 800 de masini."Proiectul de lege pentru care au facut lobby companiile care pretind ca fac "ridesharing" sau ca "revolutioneaza" transportul de persoane, prin incalcarea legilor va genera discriminari grave si nelegale, desi mai multi ministri au promis ca nu vor lasa sa se intample acest lucru. Practic, aceeasi activitate - cea de transport rutier de persoane, in regim de taxi - se doreste a fi reglementata prin doua legi diferite: una pentru cei cu masini galbene, inscriptionate, care-i obliga pe taximetristi sa respecte foarte multe reguli si sa plateasca multe taxe, iar cealalta pentru oricine vrea sa faca aceeasi activitate, dar fara niciun fel de restrictie, nici macar din punct de vedere al fiscalizarii. Cam asa s-ar traduce legea pentru "ridesharing" - adica o alta activitate de taximetrie, denumita impropriu altfel", apreciaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania.COTAR solicita autoritatilor sa respecte legea si in privinta traficului de influenta, apreciind ca se face lobby, fara niciun fel de problema pentru cei care deja declara oficial - avand functii publice importante - ca intervin in influentarea Legiuitorului, in favoarea firmelor beneficiare de schimbarea legislatiei."De fapt, unii raman sub un control strict al organelor abilitate, atat din punct de vedere fiscal, cat si din cel al controlului, pe cand ceilalti vor fi beneficiarii paradisului fiscal creat special pentru ei. Prin acest proiect se pare ca nu se mai urmareste descongestionarea traficului, nu se doreste reducerea poluarii, nu se doreste ca toate societatile comerciale sa fie fiscalizate si controlate de organele abilitate, nu mai este prioritara siguranta cetateanului in trafic . Peste tot in UE, traficul urban este corelat in functie de cate mijloace de transport in comun sunt - autobuze, tramvaie, taxiuri, etc. Nu pot fi lasate marile orase la cheremul unor companii care fac activitati dupa bunul lor plac", a declarat Tudorel Pesteleu, presedintele presedintele COTAR-CNTR- filiala Timis, intr-un comunicat.Noul proiect de OUG pentru Uber, Clever go si Taxify (Bolt) nu mai prevede ca masinile sa nu fie mai vechi de cinci ani, vechimea fiind crescuta la 15 ani. Se va accepta achitarea cursei conform calculelor platformei, prin GPS, fara a fi verificata metrologic - ceea ce nu va fi valabil pentru taxiuri. Se va admite tariful dinamic, ceea ce inseamna ca la orele de maxima aglomeratie ar putea depasi 30 lei/km, asa cum au declarat chiar reprezentantii Uber. In continuare, profitul direct al companiilor care pretind ca fac "ridesharing" va fi de 25% in conturi din afara tarii, iar TVA-ul platit pentru sumele incasate va fi de numai 9%, cu toate ca transportul se exercita pe teritoriul Romaniei, se arata in comunicatul COTAR.In ultimele saptamani, transportatorii au organizat mai multe proteste in Bucuresti acuzand pirateria din sector.