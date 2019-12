Transportul in comun este blocat in Constanta: Soferii de autobuz refuza sa plece pe traseu

Ziare.

Acestia sunt nemultumiti de primele de Craciun si cer demisia directorului CT Bus SA, Bogdan Nita, anunta Digi24. Oamenii solicita o prima de 500 de lei neimpozabila de sarbatori, bonusul oferit fiind de 300 de lei."CT Bus SA informeaza publicul calator ca, din cauza refuzului conducatorilor auto de a iesi pe trasee, nu poate asigura transportul in comun la aceasta ora in municipiul Constanta", a transmis institutia.Conducerea CT Bus SA a precizat ca, joi si vineri dimineata, a avut mai multe runde de discutii cu reprezentantii conducatorilor auto, insa acestia refuza in continuare sa se intoarca la lucru."Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si speram ca activitatea va fi reluata in cel mai scurt timp", a precizat institutia.Initial, s-a anuntat ca 400 de soferi refuza sa intre pe traseu, insa primarul Constantei, Decebal Fagadau, a declarat la Digi24 ca nu este vorba despre atat de multi, ci de cativa care pun presiune si pe colegii lor."Cineva va raspunde pentru acest prejudiciu. Va asigur. Traficul este afecatat. Oamenii nu pot merge la munca", a spus primarul, adaugand ca ar fi vorba despre 50-60 de soferi si ca va face plangeri penale.News.ro sustine ca soferii sunt nemultumiti si de lipsa de comunicare din partea conducerii, de conditiile de munca, de faptul ca noile autobuze au o cabina care obtureaza cam 25 la suta din parbriz si nu se pot asigura corespunzator in trafic.