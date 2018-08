Tudor Chirila a lansat o piesa pentru protestul de vineri: Nu cred ca sunt versuri care sa exprime mai limpede suferinta celor care devin imigranti

Ziare.

"Am fost izbiti de actualitatea lui. 'Acolo azi e toamna rece si plang toti fratii in tara mea, sunt lacrimi care n-au sa sece cat timp vor fi pagani in ea. Dar va veni o primavara cum a venit si in trecut, si-am sa ma-ntorc acolo iara, in tara in care m-am nascut'. Nu cred ca sunt versuri care sa exprime mai limpede suferinta celor care devin imigranti. Diaspora.Acasa romanii din diaspora sunt dispretuiti de politicienii care nu-i pot manipula. Exact aceiasi politicieni care ar trebui sa-si faca un ideal maret din incercarea de a-i aduce acasa pe romani. Cu orice pret. Diaspora incearca sa se integreze intr-o lume din ce in ce mai refractara la imigranti", a transmis Tudor Chirila pe Facebook Cantaretul a precizat ca aceasta melodie nu reprezinta un protest, ci o "limonada amara cu o lingurita de speranta"."La peste saptezeci de ani de la cantecul lui Moscopol, Romania isi forteaza cetatenii in exil. Cantecul asta nu e un protest. E o limonada amara cu o lingurita de speranta. Este umilul nostru cadou si al unei echipe de oameni inimosi pentru cauza exilului nedorit. Si mai e si constientizarea faptului ca putem fi oricand in aceasta situatie, noi cei ramasi intr-o tara condusa de oameni care nu ne iubesc. Deci cantecul asta e si pentru noi.Muzica nu schimba lumea, stim asta. Muzica insa vorbeste despre lume intr-un fel unic. Ajunge la oameni. Asta este puterea ei. Si ii uneste. Poate mai mult decat omagierile butaforice ale centenarului unei Romanii dezbinate", a punctat el.Iata coverul lui Chirila:Iata piesa originala:A.G.