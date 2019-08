Tudor Chirila: Pe 10 august o sa fim in Piata Victoriei pentru ca nu trebuie sa uitam. Diversiunea a functionat la mineriade, acum nu (Video)

Ziare.

Comentariul artistului a fost facut inainte de a interpreta melodia "In tara-n care m-am nascut"."Am facut acest cantec inainte de mitingul de anul trecut, unde stim cu totii ce s-a intamplat. Lumea a fost gazata, batuta, agresata si umilita. A fost o diversiune care sa poata sa le dea hotilor de la putere dreptul sa spuna ca noi cei din Piata am incercat o lovitura de stat.Pentru mine a fost ...am ceva ani si am mai participat... Eram foarte mic si am participat la mineriade. Atunci diversiunea a functionat. Dar anul asta ...si anul trecut diversiunea nu a functionat pentru ca exista Internet, pentru ca oamenii comunicau si pentru ca diversiunea se demonta. Dar ce a ramas a fost umilirea, gazele lacrimogene, copiii plecati din Piata traumatizati", a spus Tudor Chirila.Cantaretul a spus ca el si colegii sai vor participa sambata la protestul din Piata Victoriei."Anul asta o sa fie din nou miting pe 10 august si noi o sa fim acolo pentru ca nu trebuie sa uitam. Tara asta in care ne-am nascut o sa mearga bine cand va fi o unitate intre cei care conduc si responsabilitatea pe care trebuie sa o aiba fata de noi cei care platim taxe si care le dam dreptul sa administreze banii unui stat pe care pana acum doar i-au furat si nu au facut nimic", a completat el.Amintim ca pe 10 august se implineste un an de la protestul in urma caruia mii de romani au simtit efectul gazelor lacrimogene, iar sute au ajuns din Piata Victoriei direct la spital. Astfel, in acest an, in Piata Victoriei, in alte orase din tara, dar si in diaspora romanii ies din nou in strada pentru a arata ca nu uita ceea ce s-a intamplat anul trecut.