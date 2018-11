Tudor Chirila promoveaza protestul de 1 Decembrie: Am sa ma duc in Piata Victoriei. Asta va fi sarbatoarea mea!

la 100 de ani de Romania, proiectul nostru de tara e guvernat de doua mari valori: Coruptia si Incompetenta

Intr-o lunga postare pe Facebook Tudor Chirila dezvaluie motivele pentru care, spune el, aceasta va fi sarbatoarea sa de 1 Decembrie.Iata trecerea in revista facuta de Tudor Chirila, un lider de opinie al miscarii de rezistenta din ultimii doi ani:"100 de ani de Romania:- Avem un lider de partid (Liviu Dragnea - n.red.) preocupat de doua lucruri:1. sa puna stapanire pe tara impreuna cu o gasca de baroni locali, membri de partid, grupari interlope si tot felul de sateliti imorali care contribuie la implemetarea strategiei stapanului2. Sa dea cat mai urgent o ordonanta de amnistie si gratiere care sa-l ajute sa scape de puscarie pe el si gasca lui de penali (fie baroni, fie parlamentari)- Avem un ministru al Educatiei (Ecaterina Andronescu - n.red.) care a pus pe butuci educatia din Romania si care a compromis aproape in totalitate sau a aruncat in derizoriu ideea de excelenta universitara contribuind de-a lungul timpului la fabricile de diplome si doctorate, dar care s-a facut remarcat printr-o totala lipsa de viziune asupra vreunei strategii de educatie.- Avem un ministru de Finante (Orlando Teodorovici - n.red.) caruia i-ar placea sa se joace de-a dictatura cu dreptul de munca al cetatenilor romani in strainatate si pe care-l doare fix in cot de valorile europene la care Romania a aderat in 2007 si a caror implementare si-a asumat-o.- Avem bacterii in spitalele pe care nu le avem, avem un exod al fortei de munca, facem 500 de kilometri in 20 de ore cu trenul. Nu avem autostrazi, desi avem fonduri nerambursabile sa le facem.- Avem cel mai incompetent prim-ministru (Viorica Dancila - n.red.) din istoria ultimilor zeci de ani.- Stam bine la incompetenta si cu Primaria Bucurestiului condusa de o femeie (Gabriela Firea - n.red.) fara legatura cu functia, pe care din pacate bucurestenii i-au dat-o prin absenta la vot.- Suntem o tara saraca, populatia imbatraneste, iar tinerii parasesc tara.- Asediul la Legile Justitiei si modificarea Codurilor Penale de o maniera care sa consfinteasca domnia jafului nu se va opri, desi mai multe institutii europene au atras atentia ca Romania risca sa o ia pe drumul gresit al acceselor totalitare. Se pare ca uitam repede noi, romanii.- Pe scurt,. Aceste valori vor trasa directiile de viata ale copiiilor nostri. Atat de simplu.- La 100 de ani de Romania recunosc ca nu traiesc in tara pe care mi-o doresc. Si, la fel ca mine, gandesc si alte zeci sau sute de mii de romani.- Anul asta 1 Decembrie este trist. Din toate motivele enumerate mai sus. Si daca este sa sarbatoresc ceva de 1 Decembrie, nu am sa sarbatoresc trecutul "glorios" care ni se vinde ieftin si ipocrit in fiecare an. Am sa sarbatoresc speranta ca Romania va fi candva o tara condusa de oameni buni, normali, priceputi si patrioti. Pentru aceasta Romanie am sa ma duc eu in Piata Victoriei de 1 decembrie. Asta va fi sarbatoarea mea". Protestul promovat astfel pe Facebook de Tudor Chirila se intituleaza La multi ani in UE, Romania! E timpul sa scapi de hoti! si peste 30.000 de internauti sunt interesati de eveniment sau spun ca merg in Piata Victoriei.