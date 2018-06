Tudor Chirila: Suntem Republica Infractorilor. Suntem la mana unei clici care face legi doar pentru a scapa de puscarie

Ziare.

com

Intr-o transmisiune live, Chirila a spus ca desi e in vacanta, vede stirile despre ce se intampla in Bucuresti, iar un lucru e clar: Am devenit "Republica Infractorilor"."De astazi este clar, este oficial. Suntem Republica Infractorilor. De astazi suntem la mana unei clici care face legi doar pentru ei si pentru a scapa de puscarie. De astazi ne vom lovi de niste legi facute cu dedicatie, pentru o clica si o mafie care vrea sa tina Romania acolo unde-i convine: adica in intuneric si de astazi trebuie sa ne gandim ca modificarile Codului de Procedura Penala pun in lumina, in centru, infractorul. Infractorul este favorizat", a spus Tudor Chirila intr-o transmisiune live pe pagina personala de Facebook."Sa ne intre bine in cap. Respect celor 2.500 de oameni care sunt in Piata Victoriei. E incredibil cat de putini romani sunt constienti de aceste grave abateri de la orice fel de forma de stat de drept, democratie si separarea puterilor in stat. Suntem unde suntem... suntem vinovati fiecare dintre noi, asta e clar. Suntem vinovati ca am ajuns condusi de o mana de inculti si de hoti, si incompetenti, si vom trage foarte grav ponoasele pentru ceea ce se intampla astazi", a adaugat artistul.El a mai spus ca nu se asteapta ca liderul social demcoratilor, Liviu Dragnea, sa fie condamnat joi, in dosarul angajarilor fictive.Amintim ca Inalta Curte ar putea da astazi prima decizie in dosarul in care Dragnea (55 de ani) este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, privind angajarea fictiva a doua secretare din PSD la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman."Sunt absolut convins ca maine (joi - n.red.) nu va fi nicio condamnare in cazul domnului Dragnea, sau nici macar vreo sentinta, nu condamnare ca poate instanta il considera nevinovat, dar nu cred ca va fi o sentinta pentru ca pare ca are nevoie de promulgarea Legilor Justitiei in forma lor modificata, ca sa poata sa scape linistit de dosarul pe care il are".Artistul a amintit si de mitingul organizat de Partidul Social Democrat, care a adus cu autocarele, in Capitala, 180.000 de oameni. Acesta a afirmat ca tragedia acelor oameni e ca au ascultat cum li se adresau, de la tribuna, oameni care nu pot justifica averi de milioane de euro."Tragedia celor 180.000 de oameni care PSD i-a adus cu japca in P Victoriei, tragedia acelor oameni saraci, amarati, tinuti in intuneric, lipsiti de educatie, tragedia lor e ca in timp ce ei stataeau in piata si se uitau catre o tribuna, de la tribuna aia li se adresau oameni care nu pot justifica averi de milioane de euro. Asta e de fapt tagedia Romaniei", a mai spus cantaretul.Iata filmarea:Amintim ca mii de persoane s-au strans miercuri seara in Piata Victoriei, dupa ce parte dintre ei au protestat la amiaza la Parlament fata de modificarile periculoase aduse de PSD, ALDE si UDMR Codului de Procedura Penala. Alte cateva mii au protestat in marile orase din tara.Pana la interventia jandarmilor, protestul s-a desfasurat pasnic. Oamenii au discutat despre efectele grave pe care modificarile aduse Codului de Procedura Penala le vor avea asupra fiecarui cetatean si au reafirmat cu tarie ca nu vor sa fie condusi de hoti si de penali. "In democratie hotii stau la puscarie!" sau "Repetenti si infractori nu va vrem conducatori" au fost unele dintre scadarile lor.Piata a avut un mesaj si pentru Klaus Iohannis, transmitandu-i sa nu cedeze in fata "penalilor", pentru ca ei il sustin. Oamenii au scandat anticipate si i-au cerut sefului statului sa faca referendum pentru Justitie: "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti!".Vezi aici cum s-a desfasurat protestul de miecuri seara si imagini cu interventia in forta a Jandarmeriei A.D.