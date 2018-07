Un actor indragit se implica in campania #Fara penali in functii publice: Cred ca e necesar sa facem asta

Ziare.

"Dragi colegi actori din Bucuresti si nu numai, intentionez sa organizez cu sprijinul celor care se ocupa de platforma #farapenaliinfunctiipublice o saptamana, de miercuri 18 Iulie pana miercuri 25 iulie, in care. Daca doriti sa-mi fiti alaturi, astept un semn de la voi. Fac o lista si ne organizam pe zile .. cred ca e necesar sa facem asta.Tin sa precizez ca aceasta initiativa este una civica si Nu sprijina niciun partid!P.S. recomand si colegilor care nu sunt din Bucuresti sa faca acelasi lucru in orasele lor! Multumesc! ", a postat, luni, pe Facebook actorul Marius Manole.Nu este prima oara cand Marius Manole se implica in actiuni civice. De exemplu, in luna decembrie, alaturi de Oana Pellea si de alti protestatari, actorul a participat la un flash mob inedit in Piata Victoriei, la care participantii au stat in ploaie, legati la ochi si la gura, pentru a trage un semnal de alarma cu privire la atacurile asupra Justitiei.C.B.