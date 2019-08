Un an de la protestul din 10 august. Romania a respirat aerul libertatii (Galerie foto & video)

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT desfasurarea protestului din 10 august 2019:

Pentru a arata ca au in continuare aceleasi dorinte si idealuri pentru tara, dar si nemultumiri fata de autoritati, romanii au iesit din nou in Piata Victoriei, dar si in marile orase din tara si de peste tot din lume. In fata Guvernului au fost aproape 20.000 de oameni, iar alte cateva mii au iesit in strada in orasele tarii.De data aceasta atmosfera a fost una de pace si libertate, iar protestul din fata Guvernului a fost acompaniat de Davide Martello, celebrul pianist german care a cantat in mai multe zone de conflict ale lumii si care a sustinut, anul trecut, un concert si in Piata Victoriei din Bucuresti.In mijlocul Pietei a fost improvizat si un altar cu pozele victimelor de la Colectiv, ale celor de la Caracal - Alexandra si Luiza -, dar si a lui Ilie Gazea, barbatul care a murit anul trecut la cateva zile dupa ce a inhalat gaze lacrimogene la protestul Diasporei. Oamenii au aprins lumanari, au scandat numele victimelor si au cerut autoritatilor sa isi faca treaba.De altfel, un alt protest a avut loc si in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne, institutie responsabila pentru actiunea violenta a jandarmilor. Oamenii de acolo au marsaluit pana in Piata Victoriei, insa inainte s-au oprit la sediul DIICOT, acolo unde este si dosarul 10 august, dar si cel de la Caracal.O mare diferenta a fost atitudinea jandarmilor. Chiar daca au fost desfasurate forte impresionante de ordine, cu sute de jandarmi si zeci de dube pe toate laturile Pietei, acestia au avut mesaje prietenoase si grijulii, au facut anunturi si declaratii de presa periodice chiar din Piata Victoriei, au explicat de ce au mobilizat fortele si au asigurat cetatenii ca sunt acolo exclusiv pentru binele lor.Ba chiar au impartit si pliante cu informatii utile pentru protestatari. Cand au fost intrebati insa de violentele din 2018, raspunsul dat a fost "nu vorbim despre trecut".- Incheiem aici transmisiunea de la proteste, cu interpretarea lui Davide Martello a melodiilorsi. Va multumim ca ati petrecut si alaturi de noi acest 10 august, noapte linistita si zile bune!- In Piata Victoriei mai sunt in jur de 1.000 de persoane. Unii stau la gardurile din fata Guvernului, altii la pian, iar altii aprind lumanari la altarul improvizat in mijlocul Pietei.- Printre protestatarii care se bucura de muzica lui Davide Martello la aceasta ora se numara si Mihai Sora.- Atmosfera in Piata Victoriei este una de pace si liniste. Davide Martello continua sa cante, iar uneori lasa oameni din Piata la pianul sau si el se aseaza pe asfalt, alaturi de ceilalti protestatari.- La aceasta ora in Piata Victoriei mai sunt aproape 2.000 de oameni si majoritatea asculta muzica lui Martello. Sunt si alte grupuri care scandeaza inspre Guvern mesaje impotriva Vioricai Dancila si a PSD, potrivit corespondentului Ziare.com. Oficial, autorizatia protestului a expirat la ora 22:15.- Multe dintre mesaje fac trimitere la cazul de la Caracal.- Piata s-a mai golit, dar inca sunt oameni, in special in zona unde Martello continua sa-i incante cu pianul sau. Lui i s-a alaturat pentru o melodie o tanara protestatara.- Infasurat acum in tricolorul romanesc, Davide Martello continua concertul de la protestul din Piata Victoriei.- S-a iesit in strada si la Zurich. Iata fotografii trimise Ziare.com de Mihnea Mihai, presedinte al asociatiei Rezist Zurich.- Si pentru jandarmi au venit pregatiti protestatarii nu doar cu scandari si pancarte, dar chiar si cu poezii.- Sunt in continuare mesaje proiectate pe Guvern. Si cand ridica luminitele telefoanelor protestatarii au avut grija sa fie personalizate pentru aceasta ocazie.- La altarul improvizat in centrul Pietei Victoriei sunt aprinse zeci de lumanari, alaturi de fotografiile victimelor de la Colectiv, Caracal, Ilie Gazea, barbatul care a murit dupa ce a participat anul trecut la protestul inecat in lacrimogene.- S-a iesit in strada si la Iasi, Cluj sau Sibiu. Mii de oameni au scandat impotriva Guvernului PSD si au tinut un moment de reculegere pentru Alexandra, fata de 15 ani a carei ucidere a scos la suprafata complicitati si disfunctionalitati ale statului.- Oamenii incep sa plece din Piata Victoriei, dar inca au ramas mii de oameni care asculta pianul lui Davide Martello, socializeaza, isi spun povestile de anul trecut si se bucura de libertatea de acum.- Si la aceasta ora Davide Martello continua concertul de la protest. Oamenii au aprins luminile telefoanelor si s-au asezat in jurul sau.- Unei femei i s-a facut rau. Salvatorii de la SMURD au luat-o cu targa din mijlocul zonei de protest, transmite corespondentul Ziare.com. ISU Bucuresti-Ilfov informeaza ca a fost vorba de o femeie de 63 de ani cu lipotimie si ca nu au avut si alte interventii.- Ne apropiem de ora la care protestul ar trebui sa se incheie oficial. Jurnalistii au intrebat jandarmeria ce se va intampla dupa."Dupa ora 22:15 expira termenul stabilit de organizator cu autoritatile. Noi vom ramane aici pentru a ne asigura ca fiecare cetatean ajunge in siguranta acasa", spune purtatorul de cuvant al Jandarmeriei.- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 102 ani, se afla si la aceasta ora in Piata Victoriei.- Un tricolor urias e fluturat in mijlocul Pietei Victoriei.- Se cere pedepsirea celor care au ordonat violentele in 10 august 2018.- Multi dintre cei care au venit de peste hotare sunt de la Milano.- Protestatarii au venit cu bannere uriase pentru ca mesajul lor sa fie cat mai clar: In Romania pentru romani nu are loc coruptia.- Din 20.000 de piepturi rasuna: "PSD ciuma rosie" si "Justitie nu coruptie".- Un banner urias e desfasurat pe Bulevardul Aviatorilor. "Disolutia statului emana gaze letale!", este mesaul semnat de "Militia spirituala".- Barbatul care a fost amendat cu 300 de lei si indepartat de la protest pentru ca ar fi adresat injurii jandarmilor a dezvaluit, la Digi24, care au fost cuvintele spuse: "Le-am spus ca sunt sclavii lui Dragnea".- Un moment tentionat are loc in zona dinspre Guvern. Nu este clar ce s-a intamplat, dar oamenii au inceput sa huiduie jandarmii. Acestia nu intervin insa. De remarcat ca anul acesta sunt imbracati in echipamentul de vara, doar cu camasi. Nu exista nici mascati, nici testoase.- Ca de obicei, cei prezenti in Piata au aprins luminile telefoanelor mobile. Cei peste 15.000 de oameni nu au cantat insa si imnul, cum se obisnuia. Coloana sonora a fost asigurata de aceasta data de Davide Martello.- Scriitorii Mircea Cartarescu si Ioana Nicolaie nu lipsesc nici de data asta de la protest."Hotii! Hotii! Asta se striga acum in Piata Victoriei. Noi suntem aici, la fel ca in celalalt 10 august, sinistru, cu jandarmii atacandu-ne cu gaze. Azi e liniste. Oameni cu copii, oameni care nu uita", a scris Ioana Nicolaie pe Facebook.- Traficul rutier a fost inchis in Piata Victoriei. Brigada Rutiera a anuntat ca se aplica deviere totala pe Aviatorilor in fata Guvernului. Traficul a fost deviat pe Lascar Catargiu, de la Piata Romana catre Piata Victoriei.- Anul trecut, dupa ce jandarmii au fugarit cu gaze, tunuri cu apa si bastoane protestatarii din Piata Victoriei, cativa tineri s-au intors sa faca curat in fata Guvernului, in timp ce un baiat canta la chitara o melodie despre libertate, iubire si pace-n lume.Acelasi tanar a fost prezent si la protestul de azi si l-a acompaniat pe pianistul Davide Martello.- Nu doar ca protesteaza pasnic, dar oamenii din Piata au si pancarte prin care arata ca ei cred in pace si armonie si au speranta ca se poate trai asa in Romania.- Steagurile uriase sunt si de aceasta data desfasurate in fata Guvernului.- Oamenii arata prin mesajele lor ca vad foarte clar legaturile dintre coruptie si tragediile tarii, inclusiv cea de la Caracal.- La aceasta ora sunt aproximativ 15.000 de persoane in Piata Victoriei.- O noua declaratie facuta de purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, chiar din Piata Victoriei. Jurnalistii pun in oglinda comportamentul de la acest protest cu cel violent de anul trecut, insa purtatorul de cuvant refuza sa faca orice comentariu cu referire la actiunea din 2018.- Jandarmii impart pliante protestatarilor despre cum sa manifeste in strada fara a se pune sau a-i pune pe altii in pericol.- Este inca de actualitate si recuzita de la protestele trecute.- Romanii nu au uitat apelativele care le-au fost aruncate de liderii partidelor de guvernamant de-a lungul protestelor din ultimii ani.- In Piata Victoriei sunt mai multi politicieni de la partidele din Opozitie. Pe langa liderul PLUS Dacian Ciolos au fost vazuti stand de vorba si facand fotografii cu oamenii Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii care va candida din partea PLUS la Primaria Capitalei, si europarlamentarul PNL Rares Bogdan.- Romanii transmit guvernantilor ca vor sa ramana in tara.- In Piata Victoriei a fost amenajat un altar pentru victimele actiunilor sau, din contra, a pasivitatii autoritatilor.- Intrebat de jurnalisti ce sperante are de la protestul de azi din Piata Victoriei, Davide Martello a raspuns zambind: "Sa nu fie gaze!"- Davide Martello, celebrul pianist german care a cantat in mai multe zone de conflict ale lumii si care a sustinut, anul trecut, un concert si in Piata Victoriei din Bucuresti, se indreapta si acum spre Piata Victoriei, interpretand piesa Imagine a lui John Lennon.- Pe scena amplasata in Piata Victoriei a luat cuvantul protestatarul Marian Ceausescu. El face apel la calm si unitate si promite ca este ultima oara cand se va mai lua cuvantul de pe scena si isi cere scuze ca a fost pusa muzica in Piata: "Aveti dreptate, nu suntem miting PSD".Amintim ca mai multe persoane au exprimat nemultumire in spatiul virtual, dar si in Piata, pentru faptul ca exista un organizator, ca prin el Gabriela Firea si Primaria Capitalei au anuntat ca trimit apa pentru protestatari, ca a fost amplasata o scena si vor avea loc momente artistice.- Mihail Neamtu a fost apostrofat, sambata, in Piata Victoriei, dupa ce a crezut de cuviinta sa stranga semnaturi pentru candidatura sa la prezidentialele din toamna, chiar de la protestatari.In jurul lui Neamtu se aflau persoane ce purtau tricouri cu sigla formatiunii politice Alternativa Dreapta si cu totii au fost huiduiti de protestatari.- In Piata Victoriei a ajuns liderul PLUS Dacian Ciolos, transmite corecpondentul Ziare.com. Fostul premier se afla in zona girafei de la Muzeul Antipa si sta de vorba cu oamenii si cu presa.- Un barbat care a fost verificat de jandarmi cand voia sa se alature protestului avea asupra sa un cutit. El a fost dus la politie si i se va face dosar penal.- O echipa de politisti care intentiona sa verifice un autovehicul parcat in centrul Pietei Victoriei, dupa un apel la 112 ce semnala ca masina ar contine obiecte suspecte, a fost extrasa de jandarmi din multime, dupa ce participantii la protest au inceput sa huiduie, informeaza Agerpres.Potrivit Epoch Times Romania, masina ar fi fost a lui Cristian Dide si "tuburile albe suspecte" sunt lumanari albe ce urmeaza sa fie aprinse dupa lasarea serii.Dupa ce au vazut despre ce e vorba oamenii legii s-au retras, insa acest moment a tensionat atmosfera in Piata Victoriei si s-a scandat din nou: "Jandarmeria apara hotia".- Oamenii care marsaluiesc spre DIICOT scandeaza "Uniti salvam toata Romania", "Haideti cu noi, va fura si pe voi", "10 august", "ALO 112" si "Alexandra".- Sute de oameni au plecat in mars din Piata Revolutiei, unde au protestat in fata sediului MAI, spre DIICOT. Oamenii au un banner pe care scrie ALO 112 si au scandat "Alexandra". Ei cer demisia celor responsabili de modul in care s-a actionat la Caracal si la 10 august.- Judecatorul Cristi Danilet a postat pe pagina sa de Facebook un video unde 25 de participanti la LegalAcademy - tabara de vara de educatie juridica organizata de asociatia VeDemJust pentru elevi din clasele a 9-a si a 10-a - isi spun revendicarile pentru 10 august:- Jandarmeria a facut o noua informare chiar din Piata Victoriei. Purtatorul de cuvant Georgian Enache a anuntat ca nu au fost semnalate incidente pana acum, a explicat de ce sunt atat de multe dube aduse si a infirmat ca vor fi aduse tunurile cu apa."Organizatorul acestei manifestatii a anuntat un numar destul de mare de persoane. Este firesc si este normal ca sa avem efective suficiente, ca numar suficient pentru a putea gestiona tot ce inseamna masuri de ordine publica pe un perimetru destul de mare si cu un numar foarte mare de persoane.Asta nu inseamna ca acei oameni vor intra in dispozitiv efectiv sau ca dispozitivul nostru are rolul de a intimida pe cineva sau... Din contra, sunt masuri preventive care au fix acest scop si acela de a asigura protectia si siguranta tuturor", a explicat Enache.- Din boxele montate la scena din Piata rasuna Imnul Golanilor, al lui Cristi Paturca.- Daca va pasa, iesiti din casa, scandeaza oamenii adunati in Piata Victoriei.Sunt dese si scandarile impotriva PSD, inclusiv celebrul mesaj de pe placuta suedeza.- Filosoful Mihai Sora anunta ca se indreapta spre Piata Victoriei. Sora are 102 ani si a fost si anul trecut la Protestul Diasporei."Dragi prieteni, circula, intr-o vreme, o vorba a lui Confucius: 'Cea mai mare dovada de dragoste pe care i-o poti arata unei girafe este sa-i tricotezi un fular'. Sigur, te poti intreba de unde aflase Domnul Confucius de existenta girafelor. Si, admitand ca le cunostea indeaproape, cum de nu si-a dat seama ca splendoarea unui gat sta tocmai in vocatia lui de a ramane liber, neimbrobodit de vreun sal, de fulare, baticuri...Au trecut decenii de cand iubesc girafele, cu mult inainte ca exemplarul din rasina sa fi aparut in Piata Victoriei. Cand eram copil, in vacanta de vara alergam pe ulita din satul bunicilor mei cat era ziua de lunga, cocotat pe picioroange. Cum ar fi - ma intrebam atunci si ma intreb si astazi - sa apara asa, din senin, o girafa si sa-i pot sta alaturi, la fel de drept si demn, uitandu-ma in ochii ei cand ii vorbesc? In cateva minute, pornesc spre Girafa noastra", a anuntat Sora pe Facebook.- Alte cateva sute de oameni sunt in Piata Revolutiei, in fata Ministerului de Interne. Oamenii cer sa se faca dreptate pentru violentele de anul trecut si protesteaza si fata de modul in care politistii au actionat in cazul de la Caracal.La ora 18:30 de aici se va porni in mars spre Piata Victoriei, dar intai oamenii se vor opri in fata sediului DIICOT, acolo unde a ajuns acum dosarul 10 august.- In zona Guvernului sunt mobilizati sute de jandarmi, zeci de dube, dar si multe ambulante. Pe gardurile puse de jandarmi pe latura dinspre Guvern, protestatarii au pus un mare tricolor.- Jandarmii au ridicat un protestatar, iar oamenii au inceput sa huiduie, potrivit Digi24.- La aceasta ora sunt, si vin grupuri mari vin spre protest. Momentan este inca foarte cald, asa ca majoritatea stau pe latura de la Muzeul Antipa, la umbra.- Mai multi protestatari din Iasi care merg spre Bucuresti au blocat timp de zece minute drumul european 85, la intrarea in Buzau, traversand in mod repetat o trecere de pietoni. Oamenii au scandat "Vrem autostrada" si "Romania, trezeste-te!"."Totul a durat zece minute. Am traversat pe trecerea de pietoni. La un moment dat au aparut politistii de la Rutiera, dar s-au comportat civilizat. Au dat drumul la trafic, dar ne-au lasat si pe noi sa mai traversam pe trecere de cateva ori. Interesant ca foarte repede au venit si jandarmii, iar noi am decis sa plecam", a declarat pentru News.ro Catalin Urtoi, reprezentantul asociatiei "Impreuna pentru A8", care militeaza pentru constructia autostrazii Iasi-Targu Mures.- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a precizat, la punctul de comunicare din Piata Victoriei, ca au fost instalate dispozitivele de protectie in spatiul in care se va desfasura protestul si vor fi realizate si filtre de acces catre Piata Victoriei pentru verificarea persoanelor care au bagaje voluminoase."Au fost instalate dispozitive initiale, cele pe care suntem obligati sa le facem, conform legii, si anume dispozitive de protectie care sa delimiteze spatiul in care se va desfasura adunarea publica. Aceste panouri de protectie au rolul de a limita pe cat posibil ca celelalte activitati cotidiene, care se desfasoara in acest nod rutier foarte important din Capitala, sa decurga in mod firesc, nu au rol decat acela de a asigura si protectie impotriva unor accidente care se pot intampla, avand in vedere ca traficul rutier este in continuare in desfasurare", a declarat Georgian Enache.El a mai afirmat ca in punctele principale de acces catre Piata Victoriei vor fi instalate filtre pentru a verifica persoanele care au bagaje voluminoase. Pana in prezent nu au fost inregistrate incidente.- Deputatul PNL Matei Dobrovie propune modificarea Legii de organizarea si functionare a Jandarmeriei prin detalierea modului in care pot fi folosite mijloacele de imobilizare sau de constrangere. Jandarmii vor trebuie sa avertizeze cetatenii de efectele gazelor lacrimogene.- Mai multi parlamentari USR anunta ca urmeaza sa ajunga la protest"A trecut un an de cand porneam alaturi de familie, cu mic cu mare, spre Bucuresti, pentru a fi alaturi de romanii care voiau sa transmita guvernantilor mesajul ca asa nu se mai poate. Un an de cand jandarmii, asmutiti de pesedisti, au batut oameni nevinovati, au sufocat cu gaze lacrimogene femei, batrani, copii pentru a-i apara pe interlopii ajunsi la putere. (...)Merg astazi in Piata Victoriei pentru a transmite mesajul ca PSD-ul si mai ales pesedismul, care depaseste granitele acestui partid, trebuie trimise definitiv la groapa de gunoi a istoriei!", anunta Stelian Ion, cel care l-a infruntat in ultimii ani pe Florin Iordache in Comisia pentru modificarea Legilor Justitiei si Codurilor Penale.- In Bucuresti este extrem de cald in aceasta zi. In Piata Victoriei asfaltul s-a topit si se lipeste de pantofii protestatarilor. Cei mai multi stau la umbra la Girafa, in fata Muzeului Antipa. Sunt insa si cateva zeci de oameni care stau in perimetrul din fata Guvernului. In total, la aceasta ora sunt in jur de 100 de manifestanti.- Un protestatar care a fost batut anul trecut de jandarmi, a venit acum cu familia din Anglia pentru protest: "Am invatat o lectie mare anul trecut. Cu cat mai multa durere am suportat, cu atat mai darz am devenit sa lupt pentru viitorul copiilor", a declarat el pentru Epoch Times Romania.- Protestul de anul acesta este unul autorizat, dupa ce Tomi Tomescu, cel care si-a asumat rolul de organizator, a dat in judecata Primaria Capitalei. Exista insa nemultumiri, mai ales din partea celor care au pornit miscarea anul trecut. Diaspora Europeana, cea mai mare platforma civica fondata de un grup de romani din Diaspora, a anuntat ca se delimiteaza de acest protest.Tommy Tomescu este un medic stomatolog stabilit la Londra, director al Centrului Comunitar Roman din Londra si prim vicepresedinte al Consiliului Romanilor de Pretutindeni.- Desi si-a delegat atributiile, Gabriela Firea anunta ca e la datorie si urmareste ce se intampla in Bucuresti in aceasta zi de pe monitoarele de la Politia Locala.- In fata Muzeului Antipa cei de la Declic au venit cu un balon urias pentru a atrage atentia ca in acel punct romanii din diaspora pot obtine informatii despre votul prin corespondenta.- Zeci de dube de jandarmi sunt parcate pe marile bulevarde din jurul Pietei Victoria, dupa cum arata inregistrarile postate pe retelele de socializare.- Organizatorii monteaza o scena in fata Guvernului.- Unitati de pompieri/SMURD sunt instalate pe strazile din jurul Guvernului.Protestatarul Cristian Dide a fost amendat si a ramas si fara permisul de conducere pentru o luna."In aceasta dimineata, conducatorul vehiculului respectiv a fost sanctionat contraventional, in faza initiala pentru lipsa documentelor, dar si pentru faptul ca a stationat intr-o zona care nu permite stationarea.Ulterior pentru ca a refuzat sa mute acest autovehicul a fost din nou sanctionat contraventional si, de asemenea, i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.Avand in vedere ca acest mobil a ramas in zona Pietei, au fost notificate autoritatile locale in vederea dispunerii ridicarii acestuia, pentru a fi indepartat.Absolut orice persoana care va fi aici trebuie sa fie in siguranta, iar un mobil in sine este un pericol pentru o persoana care se deplaseaza pe jos", a declarat Diana Sarca, purtator de cuvant al Politiei Capitalei, citata de Mediafax. - Cateva zeci de persoane s-au strans deja in Piata Victoriei. Au fost si cateva contre intre protestatarul Cristian-Mihai Dide, pe de o parte si organizatorul protestului de sambata din Piata Victoriei, Tommy Tomescu, si jandarmii, pe de alta parte.Cristian-Mihai Dide a adus in Piata o platforma. Utilajul a fost folosit si in alte proteste, iar intelectualii care participau la aceste evenimente isi tineau discursurile pe aceasta platforma.Tommy Tomescu era nemultumit de aducerea acestui utilaj, deoarece nu fusese anuntat, iar potrivit protocolul incheiat cu autoritatile platforma nu ar trebui sa fie in Piata Victoriei.Cristian-Mihai Dide a replicat ca Tommy Tomescu nu a fost pe 10 august 2018 in Piata Victoriei, s-a urcat pe masina STB adusa de Jandarmerie pentru a ridica masina-platforma si s-a legat cu un lant de aceasta.Cele mai noi informatii de la fata locului arata ca Dide s-a ales cu o amenda in urma incidentului.- Primii oameni au ajuns in Piata Victoriei si au fost intampinati prompt de jandarmi.