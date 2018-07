Un fermier din Cluj si un francez au fost chemati la Politie dupa ce au scris pe camp un mesaj obscen anti-PSD

Ziare.

com

In plus, celor doi li s-a sugerat sa stearga intre timp mesajul, scris in asa fel incat sa poata fi citit din avion de cei care zboara la si dinspre Cluj.Sorin Bobis, unul dintre autorii mesajului, a declarat ca mesajul anti-PSD pus pe deal a fost preluat de la romanii care au venit din strainatate."Am prezentat cel mai mare banner din lume, care se intinde pe circa doua hectare, pe un deal la circa 40 de kilometri de Cluj-Napoca (...) Este scris un mesaj pe o proprietate particulara, o miriste, apartinand prietenului meu Alexandre Lacaille, cu care l-am realizat impreuna joi. O litera are 60 de metri, am realizat cu un tractor cu un utilaj numit cultivator, care este ca o grapa. Noi am preluat mesajul romanilor care au venit din strainatate la adresa PSD si am incercat sa il facem la o scara mai mare. Se poate vedea din avion de catre cei care aterizeaza la Cluj-Napoca sau la Targu Mures", a spus Bobis.Sorin Bobis a mai declarat ca a fost citat pentru duminica la Postul Politie din Apahida pentru explicatii privind mesajul scris pe deal."Am fost citat impreuna cu prietenul meu francez Alexandre Lacaille pentru duminica la Postul de Politie din Apahida pentru explicati privind mesajul scris. Politistii ne-au sugerat sa stergem mesajul. Vom vedea ce vom face", a mai spus Bobis.Potrivit reprezentantilor Politiei Cluj, actiunile politistilor au avut un scop preventiv, "intrucat fapta ar putea fi incadrata in categoria contraventiilor prevazute de Legea 61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice". Mai exact:"Discutia telefonica dintre politist si acestia (persoanele care au scris mesajul pe deal - n.r.) a fost una principiala, in scopul constientizarii faptului ca actiunea lor ar putea avea consecinte juridice. Persoanele au fost invitate la sediul politiei pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de realizarea acestui mesaj si difuzarea lui in spatiul public", au transmis reprezentantii Politiei Cluj.Sorin Bobis a organizat in 10 ianuarie Marsul Sperantei de la Cluj-Napoca spre Bucuresti, ca protest fata de modificarile la Legile Justitiei. Apoi, pe 21 iunie a initiat un protest non-stop in Piata Unirii din municipiu, unde au fost instalate 11 corturi. Protestatarii au anuntat ca vor ramane in piata pana la caderea Guvernului Dancila.